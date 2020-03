Carlos Diego Ferreira contre. Drew Dober a accepté l’UFC Oklahoma City

Drew Dober Vous aurez votre première chance d’entrer dans le top 15 des poids légers lorsque l’octogone reviendra à l’état de l’Oklahoma.

Selon un rapport MMA Junkie, numéro onze du classement, Carlos Diego Ferreiraet Dober, ont accepté de se mesurer dans le UFC Fight Night Oklahoma City.

Ferreira vient de remporter la victoire la plus importante de sa carrière en soumettant l’ancien champion de division, Anthony Pettis, dans le UFC 246. Ce combat a marqué sa sixième victoire consécutive, la troisième à la fin.

Dober, 31 ans, est un autre Lightweight qui est également sur une lancée.

Le combattant qui représente Elevation Fight Team Il a remporté deux combats d’affilée et détient un record de 5-1 dans ses six plus récentes présentations sur l’Octogone. Il vient de frapper en un peu plus d’une minute pour Nasrat Haqparast dans les préliminaires de UFC 246.

L’UFC Fight Night Oklahoma City est célébrée le 2 mai à la Chesapeake Energy Arena.