Carlos Diego Ferreira veut se battre quatre fois cette année et vise à atteindre le top 5 du classement

Carlos Diego Ferreira dans la pesée de l’UFC Prague

Ce Samedi, à l’UFC 246, Carlos Diego Ferreira Il gravira l’octogone pour relever le plus grand défi de sa carrière. Le Brésilien affrontera Anthony Pettis dans l’un des principaux combats de l’événement.

Le Brésilien estime que faire face à un ancien champion est une grande réussite. Dans une interview avec Combate.com, le welter a parlé de ses plans pour cette 2020 et regardez l’élite de la division.

«Mon plan est de me battre environ quatre fois cette année, je veux rester occupé à l’UFC. Je veux atteindre le top 5 à la fin de l’année. Je n’ai pas encore l’intention de me battre pour la ceinture. Je veux profiter de mon temps à l’UFC. Se battre pour la ceinture serait beaucoup, mais on ne sait jamais, mais je veux arriver à une bonne place dans le classement. » dit le Brésilien.

Carlos a révélé qu’il l’a pris par surprise quand UFC Il a offert la lutte contre une grande référence du sport. Le Brésilien, Il a vu de bon œil l’opportunité d’affronter l’ancien champion.

«Quand ils m’ont proposé le combat, j’avais peur, mais j’ai pensé: Spectaculaire! Je ne m’attendais pas à Anthony Pettis, mais allons-y. Ce sera un très bon combat. Il continue d’être dangereux comme il l’était, quelle que soit la division qu’il combat. »dit Diego.

Conscient des difficultés que cela rencontrera Samedi, Ferreira maintient une position respectueuse devant son rival UFC 246. Bien que ce soit un adversaire de haut niveau, Carlos voir l’occasion comme le moment d’entrer dans le radar de UFC

«Je pense que c’est un bon combat. Il est bien connu, mais je pense que c’est un combat qui me mettra en bonne place dans ma carrière. Je regarde beaucoup de ce côté-là, car il me laissera dans le classement. Je pense que cela me placera dans le top 10. Donc, je suis très concentré. Mon travail est toujours la boxe, je pense que j’ai fait du bon travail là-dessus. Je pense que son jeu bat le mien. Je vais faire un mix pour obtenir la victoire. Il bouge beaucoup, aime faire des coups de pied et bien plus encore. Je vais essayer de donner un spectacle. Je me fiche de savoir où je vais finir, mais je vais chercher à le finir ou à l’assommer. » conclu.

Ferreira, a un dossier de 16-2. Le Brésilien est sur une séquence de cinq victoires consécutives. Et il n’a pas perdu depuis avril 2015