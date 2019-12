Carte de combat UFC Busan et heures de début

L'UFC est de retour aux affaires à Busan, en Corée du Sud, samedi avec la carte UFC Busan prévue.

L'UFC Busan sera la vedette d'un combat de poids plume entre la légende coréenne "The Korean Zombie" Chan Sung Jung et Frankie Edgar. Le Zombie coréen devait à l'origine combattre Brian Ortega. Cependant, le joueur de 28 ans a subi un LCA partiellement déchiré lors d'une séance de combat. Il envisage toujours de se battre contre Sung Jung au début de 2020, mais il a dû se retirer, laissant Frankie Edgar se substituer à la dernière minute.

Lors de son dernier combat, l'ancien champion des poids légers de l'UFC, Edgar, a tenté de détrôner l'ancien champion des poids plumes, Max Holloway. Ses tentatives ont été vaines car Edgar a perdu par décision unanime. On s'attendait à ce qu'il combatte le poids coq n ° 4 classé Cory Sandhagen à l'UFC Raleigh, mais il a plutôt concentré son attention sur l'UFC Busan, laissant Sandhagen mécontent et sans adversaire.

Dans l'événement co-principal de l'UFC Busan, l'artiste suisse KO Volkan Oezdemir affrontera Aleksandar Rakic ​​dans une épreuve de force légère. Rakic ​​a un quasi-parfait (12-1) avec sa seule défaite remontant à 2011 lors de ses débuts professionnels en MMA. Il n'a plus perdu de combat depuis, mais Oezdemir cherchera à changer et à recréer le même succès qu'il avait dans son dernier combat contre Ilir Latifi. Le frappeur lourd a terminé Latifi avec des coups de poing au deuxième tour de son combat d'août 2019. Rakic, quant à lui, chevauche un candidat à élimination directe de l'année contre Jimi Manuwa.

Le reste de la carte de combat UFC Busan est rempli de talents de combat coréens. Cela comprend Doo Ho Choi. Cette étoile montante de poids plume a obtenu des finitions de premier tour dans ses trois premières victoires à l'UFC et a remporté des récompenses de performance de la nuit en deux. Cependant, "The Korean Superboy" a échoué lors de ses deux derniers combats à l'UFC, perdant face aux combattants chevronnés Cub Swanson et Jeremy Stephens. Il cherchera à justifier ses récentes pertes contre Charles Jourdain dans son combat à l'UFC Busan.

Obtenez la carte de combat UFC Busan complète ci-dessous:

Carte de combat UFC Busan:

Carte principale UFC Busan | 5 h 00 HE sur ESPN +

145 lb: Frankie Edgar contre «Zombie coréen» Chan Sung Jung

205 lb: Volkan Oezdemir contre Alexander Rakic

145 livres: Doo Ho Choi contre Charles Jourdain

205 lb: Da Un Jung contre Mike Rodriguez

185 livres: Marc-Andre Barriault contre Jun Yong Park

135 livres: Kyung Ho Kang contre Liu Pingyuan

UFC Busan Prelims | 2 h 00 HE sur ESPN +

265 livres: Tanner Boser contre Ciryl Gane

145 lb: Suman Mokhtarian contre Seungwoo Choi

155 livres: Dong Hyun Ma contre Omar Morales

125 livres: Alexandre Pantoja contre Matt Schnell

135 livres: Raoni Barcelos contre Said Nurmagomedov

115 lb: Miranda Granger contre Amanda Lemos

135 livres: Heili Alateng contre Ryan Benoit

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 20/12/2019.