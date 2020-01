Carte mise à jour pour l’UFC 247: Jones contre Reyes

L’UFC a une carte mise à jour pour l’UFC 247 le week-end prochain, titrée par Jon Jones contre Dominick Reyes. Vous pouvez voir la dernière carte pour l’émission ci-dessous. Il se déroule le 8 février depuis Houston, Texas et sera diffusé en direct sur ESPN + PPV avec des préliminaires sur ESPN, ESPN + et UFC Fight Pass.

La carte est:

Carte principale (22 h HE sur ESPN + PPV)

Jon Jones (c) contre Dominick Reyes – championnat des poids lourds légers

Valentina Shevchenko (C) contre Katlyn Chookagian – Championnat des poids mouches

Juan Adams contre Justin Tafa

Mirsad Bektić contre Dan Ige

Derrick Lewis contre Ilir Latifi

Préliminaires (20 h HE sur ESPN)

Jimmie Rivera contre Marlon Vera

Trevin Gyles contre Antonio Arroyo

Alex Moreno contre Dhiego Lima – Lima blessé

Lauren Murphy contre Andrea Lee

Early Prelims (6:15 PM ET on ESPN + and UFC Fight Pass)

Myles Johns contre Mario Bautista

Domingo Pilarte contre Journey Newson

Andre Ewell contre Jonathan Martinez