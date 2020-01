Carte UFC 246: Aleksei Oleinik vs Maurice Greene aperçu du combat complet

Le finisseur des poids lourds Ultimate Fighting Championship (UFC) Aleksei Oleinik et Maurice Greene s’affronteront ce samedi (18 janvier 2020) à l’UFC 246 depuis l’intérieur du T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

À l’approche de 2019, Aleksei Oleinik menait de solides victoires en couple et un bon étirement général, ce qui en faisait un candidat peu probable dans la quarantaine. Malheureusement, des défaites consécutives au premier tour ont mis fin à ces espoirs, mais l’athlète russe n’est pas sur le point de laisser quelques pertes l’inquiéter – l’homme a 71 combats professionnels après tout! C’est un peu plus que Greene, le prospect de 33 ans qui a commencé sa carrière en 2012. Greene a ouvert sa carrière à l’UFC avec une séquence de victoires impressionnante de trois combats, mais il n’a pas réussi la dernière fois à jouer les coups de poing de puissance de Sergei Pavlovich.

Examinons de plus près les clés de la victoire pour chaque homme:

Aleksei Oleinik

Record: 57-13-1

Victoires clés: Mark Hunt (UFC Fight Night 136), Travis Browne (UFC 213), Jared Rosholt (UFC Fight Night 57), Junior Albini (UFC 224)

Pertes clés: Alistair Overeem (UFC Fight Night 149), Walt Harris (UFC sur ESPN 4), Curtis Blaydes (UFC 217), Daniel Omielanczuk (UFC Fight Night 91)

Clés de la victoire: L’homme appelé “Boa Constrictor” a 45 victoires de soumission à son nom, alors son plan de match habituel est-il un mystère? Bien sûr, Oleinik mordra son embout buccal et lancera des crochets électriques, mais ce n’est qu’une ruse pour le mettre en position d’enrouler ses longs bras autour de la gorge de son ennemi.

Le résultat du dernier combat d’Oleinik est inquiétant. Ce n’est pas qu’il a été mis KO, car c’est une triste réalité de se battre à Heavyweight. Au lieu de cela, c’est le fait que Walt Harris a pu simplement avancer et le faire exploser dans les premières secondes qui est inquiétant avant ce match.

Greene n’est pas aussi éprouvé que Harris, mais il est dégingandé, puissant et probablement inspiré par les performances récentes de Harris. En tant que tel, Oleinik doit être prudent dès le début et s’assurer que s’il échange avec son plus jeune ennemi, il le fait selon ses conditions.

Au-delà de cela, Oleinik a une stratégie: verrouiller et presser.

Maurice Greene

Record: 8-3

Victoires clés: Jeff Hughes (UFC Fight Night 146), Junior Albini (UFC sur ESPN 3), Michel Batista (TUF 28 Finale)

Pertes clés: Sergei Pavlovich (UFC Fight Night 162), Jeff Hughes (LFA 38)

Clés de la victoire: Greene est toujours en train de se figurer comme un combattant. “The Crochet Boss” a la construction d’un tireur d’élite à longue portée, et il essaie de se battre de cette façon. Cependant, il a eu du mal à s’asseoir sur ses coups de poing, ce qui lui fait courir le risque qu’un adversaire marche simplement à travers ses frappes pour en décrocher un plus gros.

De plus, Greene a soumis cinq de ses ennemis antérieurs, bien qu’il soit peu probable que le jiu-jitsu offensif l’aide ici.

Oleinik n’est pas un homme difficile à frapper. Greene a une portée de 82 pouces – certes, la propre impressionnante portée de 80 pouces d’Oleinik atténue un peu cet avantage habituel – et peut tirer des coups durs et droits. La stratégie ici est extrêmement évidente: éloignez-vous des crochets larges et claquez une croix au centre lorsque Oleinik avance.

Une autre clé spécifique à Oleinik ici est de se méfier extrêmement des crochets. Cela n’a pas le moins de sens, car les crochets sont extrêmement importants pour éviter les démontages et la position avancée à la fois dans le corps à corps et sur le tapis. Cependant, Oleinik abandonne volontiers les doubles crochets pour attaquer le cou avec son étranglement Ezekiel – Greene ne veut pas être la prochaine victime.

Bottom Line

C’est probablement divertissant, si rien d’autre.

Oleinik apporte le combat à chaque fois et est toujours dangereux avec son jiu-jitsu rusé et écrasant. Cependant, il n’est certainement pas une menace pour le titre, et à 42 ans, il semble vraiment être une question de savoir combien de temps Oleinik veut continuer à se battre. La réponse à cette question est probablement dictée par sa performance dans la cage, donc une victoire aiderait probablement à prolonger sa carrière à l’UFC.

Sur le plan divisionnaire, Oleinik n’est pas vraiment un facteur.

Quant à Greene, c’est une opportunité solide malgré le fait que Greene ait échoué la dernière fois. Malgré ses récentes pertes, Oleinik reste le combattant n ° 12 de la division. Une victoire ici serait la première victoire de Greene, une réalisation solide pour le poids lourd relativement jeune.

À l’UFC 246, Aleksei Oleinik et Maurice Greene partiront en guerre. Quel homme restera debout quand la poussière retombera?

