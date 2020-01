Carte UFC 246: Anthony Pettis vs Carlos Diego Ferreira aperçu du combat complet

L’Ultimate Fighting Championship (UFC) des scrappers légers Anthony Pettis et Carlos Diego Ferreira seront jetés ce samedi 18 janvier 2020 à l’UFC 246 depuis l’intérieur du T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Depuis 2016, Pettis a alterné victoires et pertes, le faisant dans trois catégories de poids distinctes. C’est quelque chose d’un exploit impressionnant en soi, et Pettis a certainement combattu une concurrence de premier ordre, mais il faut imaginer que “Showtime” espère tourner un coin et regagner un succès constant. Pendant ce temps, Ferreira a tranquillement travaillé lui-même dans une position de cheval noir divisionnaire. Le talentueux Brésilien a remporté cinq combats consécutifs, mettant fin aux séquences de victoires de deux autres qui se disputaient ce poste de cheval noir à Rustam Khabilov et Mairbek Taisumov.

Examinons de plus près les clés de la victoire pour chaque homme:

Anthony Pettis

Record: 22-9

Victoires clés: Benson Henderson (UFC 164, WEC 53), Stephen Thompson (UFC Fight Night 148), Gilbert Melendez (UFC 181), Donald Cerrone (UFC sur FOX 6), Michael Chiesa (UFC 223), Charles Oliveira (UFC sur FOX 21 )

Pertes clés: Rafael dos Anjos (UFC 185), Tony Ferguson (UFC 229), Nate Diaz (UFC 241), Max Holloway (UFC 206), Dustin Poirier (UFC Fight Night 120)

Clés de la victoire: Pettis est l’un des kickboxers les plus flashy du sport, mais son efficacité est incontestable. Il y a un sérieux pouvoir dans les coups de pied et les coups de poing de Pettis, et son jiu-jitsu reste sous-estimé et assez dangereux.

Le problème continue d’être une pression pour l’ancien champion. Quand on lui donne de l’espace pour travailler, il est toujours capable de choses assez incroyables, comme nous l’avons vu avec son coup de poing volant Superman de Stephen Thompson. Cependant, lorsque Nate Diaz a augmenté le feu et l’a rendu moche, Pettis n’a tout simplement pas performé.

Heureusement, Ferreira n’est pas aussi dévoué à la pression avant que Diaz, bien qu’il essaiera probablement. Pettis est l’homme le plus lisse et le plus puissant des kickers, et il est important qu’il donne le ton tôt. Si Pettis peut vraiment arnaquer quelques coups de pied tôt, cela peut être juste l’arme nécessaire pour forcer Ferreira à reculer et à respecter un peu l’attaque de Pettis.

Carlos Diego Ferreira

Record: 16-2

Victoires clés: Rustam Khabilov (UFC Fight Night 145), Mairbek Taisumov (UFC 242), Jared Gordon (UFC Fight Night 126), Olivier Aubin-Mercier (UFC sur FOX 18), Ramsey Nijem (UFC 177)

Pertes clés: Dustin Poirier (UFC Fight Night 63), Beneil Dariush (UFC 179)

Clés de la victoire: Ferreira est un talent sous-estimé, un excellent grappler qui a vraiment développé le reste de son jeu. Ferreira semble frapper plus fort que jamais, lutter plus efficacement, et est toujours carrément méchant lorsqu’il est en mesure de gagner la première place.

Autrement dit, il n’y a pas un combattant sur la liste que je ne conseillerais pas de faire pression si vous faites face à Pettis. Il est parfois perdu par d’autres moyens – comme quand Edson Barboza s’est battu les jambes de l’extérieur – mais ne pas faire pression sur Pettis augmente considérablement les chances qu’il réussisse une sorte de KO fou.

Ferreira doit forcer intelligemment Pettis sur son pied arrière. Sa frappe a progressé au point qu’il n’a pas à forcer une bagarre, ce qui est bien – Pettis peut toujours casser des combattants bâclés avec des compteurs. Au lieu de cela, Ferreira peut avancer derrière son long coup de pied instantané, chercher à couper la cage, et éventuellement chronométrer les démontages sous les coups de poing de Pettis ou alors que son dos est à la clôture.

Bottom Line

C’est un très bon combat léger.

À ce stade, Pettis n’est pas vraiment considéré comme un concurrent dans aucune division. Cependant, il ne lui est pas du tout impossible de retrouver cette position. Son style de combat est toujours incroyable à regarder, et les gens adorent simplement Pettis! Faire passer un Ferreira très difficile et bien équilibré serait un début, mais pour vraiment relancer sa carrière en tant que concurrent, Pettis a besoin de victoires consécutives.

Quant à Ferreira, c’est vraiment un moment décisif. La ceinture noire de jiu-jitsu a très bien réussi à rebondir après des pertes consécutives en 2015, mais il a maintenant 34 ans. Si Ferreira doit faire une course improbable au titre, il doit être sur sa séquence de victoires actuelle, car perdre contre Pettis serait un revers trop important.

Heureusement, c’est aussi une chance de remporter la victoire la plus prestigieuse de sa carrière, et une sixième victoire d’affilée est difficile à ignorer, même à 155 livres.

