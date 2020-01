Carte UFC 246: Claudia Gadelha vs Alexa Grasso aperçu du combat complet

Ultimate Fighting Championship (UFC) Les talents de paille Claudia Gadelha et Alexa Grasso s’affronteront ce samedi (18 janvier 2020) à l’UFC 246 depuis l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

La Gadelha du Brésil n’est pas en excellente position. Le vétéran des pailles a été l’une des premières favorites pour remporter le titre, et elle s’est rapprochée raisonnablement. Depuis une paire de défaites compétitives contre Joanna Jedrzejczyk, cependant, les performances de Gadelha ont été décevantes, car elle a eu du mal à obtenir des victoires cohérentes ou même à combattre un combat sans ralentir de manière significative. À l’inverse, Alexa Grasso semble vraiment mettre tout cela ensemble. Certes, elle a également alterné victoires et défaites récemment, mais tout se résume à la performance: Grasso devient plus nette et les trous dans son grappling défensif semblent également s’améliorer.

Examinons de plus près les clés de la victoire pour chaque femme:

Claudia Gadelha

Record: 17-4

Victoires clés: Carla Esparza (UFC 225), Karolina Kowalkiewicz (UFC 212), Randa Markos (UFC 239), Courtney Casey (UFC Fight Night 100)

Pertes clés: Joanna Jedrzejczyk (finale UFC TUF 23, UFC sur FOX 13), Jessica Andrade (UFC Fight Night 117), Nina Ansaroff (UFC 231)

Clés de la victoire: Si elle peut résoudre ses problèmes de conditionnement et de cohérence générale, Gadelha pourrait toujours être une candidate de haut niveau. Il n’y a pas de problème majeur avec ses compétences: elle est une ceinture noire de jiu-jitsu avec lutte athlétique et a démontré des coups de poing droits dans le passé.

Le cardio peut être un tueur, cependant.

Contre un attaquant déterminé à Grasso, la stratégie de Gadelha ici est assez claire. La Brésilienne devrait chercher à se rapprocher, à couper la cage et à se lancer dans son puissant démontage à double jambe. En général, Gadelha est capable de faire exactement cela avec une grande cohérence contre presque tous ses adversaires … au moins pour le premier tour.

La meilleure solution ici a lieu avant le combat. Si Gadelha a changé son entraînement de conditionnement – ou simplement fait plus – c’est un match favorable pour elle. Sinon, elle a peut-être sept minutes pour marquer une soumission ou voler les deux premiers tours, après quoi elle est rude.

Alexa Grasso

Record: 11-3

Victoires clés: Karolina Kowalkiewicz (UFC 238), Randa Markos (UFC Fight Night 114), Mizuki Inoue (Invicta FC 11)

Pertes clés: Tatiana Suarez (UFC Fight Night 129), Carla Esparza (UFC Fight Night 159), Felice Herrig (UFC Fight Night 104)

Clés de la victoire: À 26 ans, Grasso est toujours une perspective très solide à 115 livres. Compte tenu de ses antécédents en boxe, il ne devrait pas être surprenant que Grasso lance bien en combinaison et comprenne la distance. De plus, bien qu’il n’ait pas encore abouti à des victoires à élimination directe dans l’Octogone, les coups de poing de Grasso semblent se poser très fort.

Jusqu’à présent, j’ai passé la moitié de l’article à parler des problèmes de conditionnement de Gadelha, car c’est un problème majeur pour elle actuellement. Ces problèmes représentent également le meilleur chemin de Grasso vers la victoire, car Gadelha épuisé est un ennemi beaucoup moins effrayant que son équivalent.

Pour aider à exacerber le processus de fatigue, il serait formidable de voir Grasso cibler le corps, en particulier à courte distance. Chaque fois que Gadelha décroche ou échoue lors d’un retrait, c’est une occasion en or de déchirer un genou au ventre.

Sinon, Grasso a juste besoin de garder son ennemi au travail. N’abandonnez pas trop le dos et tombez dans une soumission, mais si Grasso encadre constamment la tête et cherche à marcher sur le mur, cela forcera Gadelha à travailler à partir de la position supérieure plutôt que de se reposer.

Bottom Line

C’est un combat assez important pour chaque femme.

En fait, l’important est probablement un euphémisme – c’est un combat crucial pour Gadelha. Si elle perd une troisième fois en cinq combats, il semble peu probable qu’elle soit à l’avenir sur une autre carte principale de paiement à la carte (PPV). Plus que cela, cela mettrait probablement fin à ses aspirations au titre de poids de paille. Cela dit, Flyweight pourrait être une réponse potentielle, en particulier si la réduction de poids est le problème concernant ses malheurs cardio.

Une victoire, particulièrement remportée en 15 minutes complètes, pourrait vraiment inspirer l’espoir que Gadelha est de retour dans le mix.

Quant à Grasso, c’est un combat risqué. Gadelha n’est peut-être pas à son apogée en ce moment, mais elle est toujours assez dangereuse sur le tapis, un domaine où Grasso a eu du mal par le passé. Pourtant, le nom de Gadelha a une valeur, suffisamment pour que ce soit probablement la plus grande victoire de la carrière de Grasso si elle est capable de remporter la victoire. En fait, la victoire suffirait probablement à faire disparaître cette étiquette de perspective et à pénétrer pleinement dans le royaume des prétendants.

l'ensemble de la carte de combat UFC 246 ce week-end

