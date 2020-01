Carte UFC 246: Conor McGregor vs Cowboy Cerrone aperçu du combat complet

Conor McGregor et Donald Cerrone s’affronteront ce soir (18 janvier 2020) à l’UFC 246 depuis l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Encore une fois, McGregor cherchera à faire son retour au combat après plus d’un an d’absence de l’Octogone. Malgré son temps sur la touche, il y a tellement d’options potentielles pour l’athlète «notoire»: coups de titre à Welterweight ou Lightweight, une épreuve de force BMF, de nombreux prétendants. Cependant, tout commence avec Cerrone. En parlant de «Cowboy», le concurrent de longue date entre dans ce match après quelques pertes. Cependant, Cerrone a rebondi après de nombreuses défaites difficiles, et il tentera de le faire à nouveau dans le plus grand combat de sa carrière.

Examinons de plus près les clés de la victoire pour chaque homme:

Conor McGregor

Record: 21-4

Victoires clés: Jose Aldo (UFC 194), Nate Diaz (UFC 202), Eddie Alvarez (UFC 205), Chad Mendes (UFC 189), Dustin Poirier (UFC 178)

Pertes clés: Khabib Nurmagomdov (UFC 229), Nate Diaz (UFC 196)

Clés de la victoire: McGregor est un attaquant sacrément puissant et précis, qui s’est avéré être une combinaison terrible pour ses adversaires. Il met bien dans la poche et attire magistralement les adversaires dans les compteurs, et il convient de noter que malgré ses pertes de soumission, McGregor a montré une bonne habileté sur le tapis.

Cerrone est un match très favorable pour McGregor, clair et simple. “Cowboy” se bat contre Southpaws en général, mais il se débat particulièrement avec des adversaires qui peuvent envoyer des coups de poing nets au milieu.

Cela ressemble à quelqu’un de familier?

McGregor cherche probablement à faire une déclaration dans ce combat, et tout est prévu pour qu’il le fasse. S’il traque Cerrone, déchire un ou deux coups de pied et garde son ennemi mal à l’aise, cela ne semble être qu’une question de temps jusqu’à ce que sa main gauche atterrisse proprement.

Donald Cerrone

Record: 36-13 (1)

Victoires clés: Eddie Alvarez (UFC 178), Benson Henderson (UFC Fight Night 59), Al Iaquinta (UFC Fight Night 151), Alexander Hernandez (UFC Fight Night 143), Yancy Medeiros (UFC Fight Night 126), Rick Story (UFC 202)

Pertes clés: Tony Ferguson (UFC 238), Justin Gaethje (UFC Fight Night 158), Jorge Masvidal (UFC sur FOX 23), Darren Till (UFC Fight Night 118), Leon Edwards (UFC Fight Night 132), Rafael dos Anjos (UFC sur FOX 17, UFC Fight Night 27)

Clés de la victoire: Cerrone est l’un des hommes les plus expérimentés de la liste, et il a une tonne de compétences dans chaque domaine du jeu. Cerrone peut vraiment punir ses adversaires avec ses coups de pied s’il est capable de dicter la portée, et il compte de plus en plus sur ses compétences de lutte et de soumission au fil des ans.

Plus tôt dans la semaine, Cerrone a parlé de sa volonté de prendre une décision «stupide» et de se tenir aux côtés de McGregor. Cela semble mauvais, mais en écoutant Cerrone parler davantage lors des conférences de presse, il semble plus qu’il comprend que vaincre McGregor n’est pas une tâche facile qu’un simple voyage de l’ego.

Les chances de Cerrone sont grandement améliorées par deux facteurs: sa capacité à mélanger et sa capacité à survivre tôt. Cerrone a raison de dire que faire tomber McGregor n’est pas aussi simple que de tirer à la première occasion – “Cowboy” n’est pas Khabib. Cependant, si Cerrone colle McGregor avec de longs coups de pied et l’amène à atteindre un peu avec ses coups de poing, le retrait devient beaucoup plus possible.

Que Cerrone puisse ou non éliminer McGregor tôt, ne pas être éliminé au premier tour et demi est un objectif évident mais important. Il est prouvé que McGregor ralentit à mesure que les combats se poursuivent, tandis que Cerrone peut accélérer d’un rythme effréné. Pour profiter de cet avantage de conditionnement, Cerrone peut parfois devoir éviter les échanges ou forcer le travail de corps à corps.

Bottom Line

C’est le retour de Conor McGregor.

Pour McGregor, cela revient vraiment à ses options et plans futurs. McGregor a beaucoup de voies potentielles pour aller de l’avant, mais la plupart de celles de haut niveau comptent sur lui pour éliminer Kerrone. Cela ne veut pas dire que McGregor tomberait de la surface de la Terre avec une perte, mais il est difficile de le voir se battre pour un titre – BMF ou officiel – après la défaite.

Pendant ce temps, “Cowboy” ne sera pas instantanément de retour dans la chasse au titre s’il marque le bouleversement. Nous avons déjà emprunté cette voie plusieurs fois auparavant, et à 36 ans, ses aspirations au titre sont peu susceptibles de se produire maintenant. Cependant, Cerrone a la réputation de faiblir dans les grands combats.

Une victoire ce soir arrête définitivement cette façon de penser.

À l’UFC 246, Conor McGregor et Donald Cerrone se rencontreront dans l’événement principal. Quel homme aura la main levée?