Carte UFC 246: Holly Holm vs Raquel Pennington 2 aperçu du combat complet

Les vétérans poids coq des femmes de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Holly Holm et Raquel Pennington, se disputeront ce samedi 18 janvier 2020 à l’UFC 246 de l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Serait-il mal de passer toute l’introduction à se plaindre de ce qu’est un événement co-principal détraqué? L’UFC 246 est le retour de Conor McGregor, probablement parmi les plus grands événements de l’année, et c’est notre co-événement principal? Les UFC Fight Nights aléatoires diffusés à 2 h HE et se déroulant dans des villes sans aéroports ont de meilleurs événements co-principaux. Quoi qu’il en soit, Holm a perdu cinq de ses sept derniers combats, dont le dernier en date face à Amanda Nunes. Pendant ce temps, Pennington a réussi à revenir dans la colonne des victoires avec une solide performance de remise en forme (bien que toujours une décision partagée) la dernière fois, rebondissant après une paire de pertes.

Examinons de plus près les clés de la victoire pour chaque femme:

Holly Holm

Record: 12-5

Victoires clés: Ronda Rousey (UFC 193), Raquel Pennington (UFC 184), Megan Anderson (UFC 225), Marion Reneau (UFC Fight Night 71)

Pertes clés: Amanda Nunes (UFC 239), Cris Cyborg (UFC 219), Germaine de Randamie (UFC 208), Miesha Tate (UFC 196), Valentina Shevchenko (UFC sur FOX 20)

Clés de la victoire: Holly Holm apporte avec elle une expérience en tant que l’une des boxeuses les plus décorées du sport, mais la vérité est qu’elle ne boxe pas beaucoup. Elle a transpercé Rousey avec quelques gauches tueuses, je l’admets, mais sinon, la grande majorité du travail de Holm a été faite avec des coups de pied.

Heureusement, cela a fonctionné contre Pennington la première fois, et les deux sont à peu près les mêmes que jamais. Pennington est une femme coriace avec de la boxe solide, de la lutte et du conditionnement. Cependant, elle n’est pas une athlète incroyable, et lors du premier match, elle a eu beaucoup de difficulté à réduire la distance contre les pieds de la flotte de Holm et à l’approche des coups de pied lourds.

Si ce n’est pas cassé …

Peut-être que le seul changement nécessaire serait de se concentrer davantage sur les low kicks. Pennington frappe comme un boxeur et n’aime pas se faire botter la jambe, donc un hachage de cuisse dédié aiderait probablement Holm à s’écarter.

Raquel Pennington

Record: 10-7

Victoires clés: Miesha Tate (UFC 205), Irene Aldana (UFC sur ESPN 4), Jessica Andrade (UFC 189), Bethe Correira (UFC sur FOX 19)

Pertes clés: Amanda Nunes (UFC 224), Germaine de Randamie (UFC Fight Night 139), Holly Holm (UFC 184), Cat Zingano (Invicta FC 3), Jessica Andrade (UFC 171)

Clés de la victoire: Malgré mes plaintes, j’aime vraiment Pennington en tant que combattant. Malgré des dons athlétiques limités, elle tire le meilleur parti de ses capacités et a obtenu de grandes victoires en conséquence. Comme mentionné ci-dessus, Pennington est principalement un boxeur qui excelle dans la poche et le corps à corps.

La clé de la victoire ici est de vraiment laisser ses mains voler. Face à un attaquant techniquement supérieur – comme Germaine de Randamie – Pennington a une très mauvaise habitude d’essayer de se battre techniquement avec le kickboxer le plus décoré. Lorsque cela ne fonctionne pas, elle arrête d’essayer de faire grève et opte pour des démolitions.

Ce n’est pas une recette pour réussir.

Au lieu de cela, Pennington doit se soucier moins de la précision et plus de la perforation du carré Holm dans la bouche. Poussez en avant, lancez en combinaison, mélangez dans une tentative de retrait – l’essentiel ici est qu’être agressif et en faire un combat laid bénéficiera à Pennington.

Bottom Line

Holm obtient un tir au titre dans les deux cas!

Je plaisante. Étant donné la rapidité avec laquelle Amanda Nunes a pu défendre sa sangle contre Holm, il semble peu probable que nous assistions à un match revanche sans au moins quelques victoires consécutives de “The Preacher’s Daughter”. Bien sûr, si Nunes devait perdre l’un de ses titres à un moment donné, Holm est de retour dans le mix.

La situation est similaire pour Pennington. Franchement, Nunes l’a tellement battue que c’était vraiment inconfortable à regarder. Personne ne demande pour le moins un match revanche. Jusqu’à ce que «Lioness» ne soit plus la reine des poids coq, Pennington est probablement coincé en tant que prétendant de haut rang qui ne peut pas gagner un coup de titre.

Une seule façon de changer cela: gagnez beaucoup!

À l’UFC 246, Holly Holm et Raquel Pennington s’affronteront à nouveau dans le co-événement principal. Quelle femme méritera le signe de la tête cette fois?

