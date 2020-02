Carte UFC 247: Derrick Lewis vs Ilir Latifi aperçu du combat complet

Derrick Lewis et Ilir Latifi, les scrappers lourds de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), entreront en guerre ce samedi 8 février 2020 à l’UFC 247 depuis le Toyota Center de Houston au Texas.

Tout est en effet plus grand au Texas. Bien que ce soit son adversaire originaire de «The Lone Star State», cette déclaration inclut Latifi. qui fera ses débuts en poids lourd. “Latdog” a remporté quelques victoires de qualité à 205 livres, mais il n’a jamais réussi à courir le titre, ce qui l’a amené à rechercher des pâturages plus verts. Lewis, alternativement, travaille à gagner un deuxième titre. La santé et la forme physique sont depuis longtemps un problème pour Lewis, dont la taille géante a entraîné des problèmes de dos et de cardio. Cependant, un «Black Beast» beaucoup plus svelte est revenu après une mise à pied décente, et Lewis avait l’air mieux que jamais.

Examinons de plus près les clés de la victoire pour chaque homme:

Derrick Lewis

Record: 22-7-1

Victoires clés: Francis Ngannou (UFC 226), Alexander Volkov (UFC 229), Blagoy Ivanov (UFC 244), Marcin Tybura (UFC Fight Night 126), Shamil Abdurakhimov (UFC Fight Night 102)

Pertes clés: Daniel Cormier (UFC 230), Junior dos Santos (UFC Fight Night 146), Mark Hunt (UFC Fight Night 110), Shawn Jordan (UFC Fight Night 68)

Clés de la victoire: Lewis est un destructeur. Un combattant trompeusement athlétique, Lewis est capable de couvrir rapidement la distance avec des coups de pied et des nuées de coups de poing. Ce n’est pas l’homme le plus technique, mais si Lewis est capable d’atterrir, la tête roule.

Contre Latifi, Lewis doit être conscient de la puissance de frappe de son adversaire. Latifi était une bougie à feu d’explosivité chez Light Heavyweight, et cela est probablement encore plus vrai avec un peu de muscle supplémentaire et aucune réduction de poids. Si Lewis sous-estime l’offensive de son ennemi, il pourrait définitivement être réprimé.

Sinon cependant? Lewis a tout faux pour Latifi. La lutte du Suédois sera probablement de peu d’utilité contre la technique «juste debout» de Lewis, et essayer de suivre cette voie l’épuisera. Ce sera une bataille éclatante, et Lewis est l’homme le plus durable et le plus puissant.

Ilir Latifi

Record: 14-7 (1)

Victoires clés: Ovince Saint Preux (UFC sur FOX 28), Tyson Pedro (UFC 215), Gian Villante (UFC 196), Sean O’Connell (UFC Fight Night 81), Cyrille Diabate (UFC Fight Night 37)

Pertes clés: Volkan Oezdemir (UFC Fight Night 153), Ryan Bader (UFC Fight Night 93), Corey Anderson (UFC 232), Jan Blachowicz (UFC Fight Night 53, Gegard Mousasi (UFC sur Fuel TV 9)

Clés de la victoire: Pour un homme recruté avec moins d’un préavis d’une semaine pour sauver un événement principal, Latifi s’est avéré être un membre précieux et coriace de la liste. C’est un homme qui écrase les choses; Que cette méthode exacte d’écrasement soit des coups de poing puissants, des slams de haute amplitude ou une compression de type vice est vraiment tout secondaire.

“The Sledgehammer” s’écrase.

Comme expliqué ci-dessus, essayer de lutter contre Lewis semble être une très mauvaise idée. Si la suppression de la réduction de poids résout tous les problèmes de conditionnement de Latifi, cela pourrait fonctionner, mais il n’y a pas encore de preuve de cela.

Cependant, il y a vraiment une chance que Latifi soit le meilleur attaquant technique, et il frappe très fort lui-même. Latifi a vraiment lutté dans le passé contre des combattants plus longtemps et plus rapidement que lui qui lui a refusé les échanges à courte distance – ce n’est pas vraiment le style de Lewis. Je voudrais voir Latifi descendre Lewis avec confiance et essayer de le sortir, car c’est probablement son meilleur pari pour atterrir du bon côté du KO.

Bottom Line

Quelqu’un devient SLEPT!

Avant ses pertes consécutives contre Cormier et dos Santos, Lewis était sur une larme assez incroyable. Il travaille toujours pour reconstruire cet élan passé, et s’il continue à afficher des améliorations et des progrès en ce qui concerne son conditionnement, il est très possible que Lewis fasse en fait une autre course – c’est un poids lourd après tout! Une deuxième victoire consécutive contre un ennemi prouvé comme Latifi aiderait certainement à atteindre ces objectifs et à déplacer Lewis vers le haut de l’échelle.

Alternativement, Latifi a reçu un combat de récompense à haut risque, ce qui est assez analogue à celui de son passage global à Heavyweight. Il a instantanément reçu un tir contre un concurrent de premier rang, ce qui pourrait s’avérer la plus grande victoire de sa carrière! Cependant, il risque de se faire mutiler par un puncheur féroce si les choses ne fonctionnent pas exactement.

À l’UFC 247, Derrick Lewis et Ilir Latifi ouvriront la carte principale. Quel homme remportera la victoire?