Carte UFC 247: Jon Jones vs Dominick Reyes aperçu du combat complet

Les élites des poids lourds légers de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Jon Jones et Dominick Reyes, s’affronteront CE SOIR (8 février 2020) à l’UFC 247 depuis le Toyota Center de Houston, au Texas.

Alors que le champion de longue date s’est fermement établi comme un grand joueur de tous les temps et a défendu son titre un nombre ridicule de fois, à lui seul, ses défenses pour le titre 2019 ne semblaient pas à la hauteur de son niveau habituel. Contre un homme qu’il semble motivé à pulvériser, il sera intéressant de voir quelle version de Jones se dirige vers la cage ce soir.

D’un autre côté, il y a beaucoup de raisons d’être excité à propos de Reyes, même s’il est difficile d’imaginer quelqu’un détrônant “Bones”. Il est l’un des prospects Light Heavyweight les plus talentueux des années, et il est temps de voir s’il peut intensifier à la tâche gigantesque devant lui.

Examinons de plus près les clés de la victoire pour chaque homme:

Jon Jones

Record: 24-1 (1)

Victoires clés: Daniel Cormier (UFC 182), Alexander Gustafsson (UFC 232, UFC 165), Lyoto Machida (UFC 140), Rashad Evans (UFC 145), Thiago Santos (UFC 239)

Pertes clés: Aucun

Clés de la victoire: À ce stade, les forces, la stratégie et les habitudes de Jones sont bien comprises, mais cela ne signifie pas qu’il est facile de tirer parti de ces connaissances. “Bones” se bat à la gamme de kickboxing ou au corps à corps, deux domaines où il est presque impossible de travailler.

Reyes met Jones dans une position plus difficile que la plupart des autres. Étant donné que Reyes est d’une taille similaire à Jones et possède un puissant coup de pied gauche, il est peu probable que Jones puisse simplement l’arrêter sur ses traces avec des coups de pied. Pendant ce temps, si Jones est bâclé dans la poursuite du corps à corps, Reyes s’est révélé très dangereux en reculant d’un pas et en tirant sa main gauche.

Cela ne veut pas dire que Jones ne peut pas réussir avec l’une ou l’autre de ces stratégies – il doit juste se méfier. S’il y a un changement majeur que j’aimerais voir Jones faire, c’est de se battre en grande partie en tant que gaucher. Copier la position de Reyes aiderait à éliminer la valeur du coup de pied gauche de Reyes, et les Southpaws inexpérimentés ont rarement l’air si vifs contre les autres gauchers.

Cela semble une recette facile pour le corps à corps.

Dominick Reyes

Record: 12-0

Victoires clés: Volkan Oezdemir (UFC Fight Night 147), Chris Weidman (UFC sur ESPN 6), Ovince St.Preux (UFC 229), Jared Cannonier (UFC Fight Night 132), Joachim Christensen (UFC Fight Night 112)

Pertes clés: Aucun

Clés de la victoire: Long et puissant attaquant de Southpaw, Reyes a bâti une grande partie de son jeu sur la menace de son dangereux coup de pied gauche et de sa main gauche. Sinon, Reyes a jusqu’à présent fait preuve d’une solide lutte défensive, ce qui lui a permis de laisser filer ses frappes.

Comme avec la plupart des adversaires antérieurs de Jones, Reyes peut perdre ce combat de plusieurs manières: Jones pourrait chercher à l’éloigner et à battre «The Devastator», il pourrait essayer de garder le combat en corps à corps, ou il peut chercher à lutter son ennemi contre le tapis. Reyes, quant à lui, veut entrer dans la poche, où sa boxe et sa main gauche pourraient potentiellement le mener à la victoire.

Bref, Reyes doit avancer sans trop s’approcher, ce qui est difficile face à un homme qui pose si bien les pièges à Jones. S’il y a un ajustement que Reyes pourrait faire pour sa vie un peu plus facilement, les coups de poing seraient judicieux. La section médiane est une cible plus facile, donc Reyes serait moins susceptible de s’étendre trop, et un croustillant droit sur le ventre est difficile à tirer ou à décrocher.

Bottom Line

Comme avec la plupart des combats pour le titre de Jones, c’est soit la nuit choquante dans laquelle Jones tombe, soit juste une autre statistique dans son règne incroyable.

Jones semble laisser entendre que son avenir immédiat pourrait être celui des poids lourds, et Reyes est l’un des prétendants restants qui servent d’argument selon lequel Jones n’a pas éliminé la division actuelle. La victoire ici accorde à «Bones» une autre défense de titre pour son record, ainsi que la voie à suivre pour un éventuel mouvement vers le haut.

Quant à Reyes, c’est sa soirée pour viser une performance Chris Weidman vs Anderson Silva-esque. Cela peut sembler un peu tôt pour Reyes, mais il a un athlétisme considérable et des fondamentaux solides, au point qu’une augmentation importante de la performance ne serait pas choquante. Alors que ce serait évidemment énorme pour la carrière de Reyes d’être l’homme qui remet à Jones sa première perte réelle, il est également peu probable que ce soit son seul tir au titre.

MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de l’ensemble de la carte de combat UFC 247 ICI, en commençant par le ESPN +/ Les matchs préliminaires du Fight Pass «Prelims» en ligne, dont le début est prévu à 18h30. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

Pour le reste de la carte de combat UFC 247 et l’alignement, cliquez ici.

À l’UFC 247, Jon Jones et Dominick Reyes iront à la guerre dans l’événement principal. Quel homme quittera la cage sanglée d’or?