Carte UFC 247: Juan Adams vs Justin Tafa aperçu du combat complet

Les scrappers poids lourds Ultimate Fighting Championship (UFC) Juan Adams et Justin Tafa s’affronteront ce samedi 8 février 2020 à l’UFC 247 depuis le Toyota Center de Houston au Texas.

Je vais être honnête, la performance d’Adams contre Greg Hardy la dernière fois m’a surpris et déçu: «Le Kraken» a été projeté hors de l’eau (faits saillants de la montre). Néanmoins, Adams a montré un certain talent dans son trio de combats UFC, mais il a vraiment besoin d’une victoire pour garantir sa place sur la liste. Pendant ce temps, Tafa a fait ses débuts avec un dossier de 3-0 en octobre 2019, seulement pour être absolument fustigé par un contre-droit de Yorgan de Castro. Le grand Aussie se bat probablement aussi pour sa position sur la liste, donc j’espère que cela produira un scrap amusant entre les deux.

Examinons de plus près les clés de la victoire pour chaque homme:

Juan Adams

Record: 5-2

Victoires clés: Chris de la Rocha (UFC sur FOX 31), Shawn Teed (DWTNCS 2018)

Pertes clés: Greg Hardy (UFC sur ESPN 4), Arjan Bhullar (UFC Fight Night 151)

Clés de la victoire: Il y a un peu de Tim Sylvia dans le jeu général d’Adams, qui se situe quelque part au milieu des insultes et des compliments (les ennemis de Sylvia ignorent ses CINQ victoires pour le titre des poids lourds). Adams réussit en grande partie en étant gigantesque et en poussant les coups de bras, mais il est également plus grincheux et meilleur dans les longs combats que la plupart de ses pairs.

Pour tout ce que ça vaut, je pensais aussi qu’il avait clairement battu Bhullar aussi.

En tout cas, Tafa est un Heavyweight assez standard: un grand garçon qui cherche le KO dans les cinq premières minutes. Après ça, les choses se gâtent. Heureusement, Adams prospère dans la laideur, et il semble bien préparé pour reprendre ce combat dans la dernière partie du combat.

Bien sûr, cela nécessite de ne pas se faire assommer dans ces quelques minutes d’ouverture susmentionnées. À cette fin, le meilleur pari d’Adams semble être de verrouiller les cornes avec son ennemi et de le coincer dans la clôture. Le clinchage le long de la cage est épuisant, et bonne chance pour essayer de se désengager avec un «Kraken» de 285 livres.

Justin Tafa

Record: 3-1

Victoires clés: Jeremy Joiner (XFC 36)

Pertes clés: Yorgan de Castro (UFC 243)

Clés de la victoire: Comme décrit ci-dessus, Tafa n’est pas un athlète compliqué à décrire. Il est jeune et agressif, avec le type de pouvoir qui peut mettre fin au combat en un instant. Ses trois victoires professionnelles ont été éliminées.

Tafa veut de l’espace et des échanges, tandis qu’Adams veut briser son ennemi avec le temps. Alors que l’homme cherche à éviter le corps à corps, il est assez clair ce que Tafa doit faire: encercler latéralement et éviter d’être reculé dans la clôture. C’est plus facile à dire qu’à faire, cependant, en particulier lorsqu’un combattant a l’habitude de planter ses pieds et de se balancer à l’état sauvage.

En tant que tel, la meilleure stratégie peut être simplement de l’envoyer! Quand Adams a combattu Hardy, il semblait tout simplement dépassé par la puissance offensive du “Prince de la Guerre”, et il n’a pas bien réagi. Si Tafa va tout simplement dur dès la première cloche, ses coups de poing peuvent forcer une réaction similaire – nous décomposons les combattants avec un total combiné de 11 combats professionnels après tout.

Bottom Line

Avec des déchets lourds de bas niveau comme celui-ci, il y a une chance égale de s’amuser et de s’ennuyer.

Pour les deux hommes, ce combat est susceptible de sauver leurs positions sur la liste, car aucun des deux hommes ne peut se permettre une nouvelle défaite sans se soucier sérieusement de leur sécurité d’emploi. Actuellement, aucun des deux hommes ne semble prêt à avoir un impact sur la division, mais la doublure argentée est jeune. Adams a 28 ans et a montré un certain talent physique, tandis que Tafa n’a que 26 ans lui-même. Il est possible que le gagnant impressionne ici sur une plate-forme relativement grande, ce qui contribuerait grandement à établir une plate-forme pour le succès futur de l’UFC.

C’est à peu près tout. Ce combat s’adresse aux fans locaux (Adams est originaire de Houston) et à ceux qui aiment les slockers lourds, pas à ceux qui ont des implications divisionnaires.

N’oubliez pas que MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup, de l’ensemble de la carte de combat UFC 247 ce week-end. ICI, à commencer par le Fight Pass /ESPN + Matchs «préliminaires» en ligne, qui doivent débuter à 18 h 30. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

Pour consulter les dernières et meilleures nouvelles de l’UFC 247: “Jones vs Reyes”, assurez-vous de consulter nos archives d’événements complètes ici.

À l’UFC 247, Juan Adams et Justin Tafa se battront. Quel homme aura la main levée?