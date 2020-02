Carte UFC 247: Mirsad Bektic vs Dan Ige aperçu du combat complet

Ultimate Fighting Championship (UFC) Les talents de poids plume Mirsad Bektic et Dan Ige iront en guerre ce samedi 8 février 2020 à l’UFC 247 depuis l’intérieur du Toyota Center de Houston au Texas. Bouclez vos ceintures, Mesdames et Messieurs, car ce sera un candidat «Fight of the Night».

Il est injuste de dire que Bektic – un poids plume très bien classé avec quelques victoires de qualité sur son CV – n’a pas encore répondu aux attentes, mais c’est vraiment uniquement parce que les attentes envers lui étaient extrêmement élevées. À tout juste 28 ans, il est encore beaucoup trop tôt pour radier Bektic, qui a toujours tous les outils pour courir. Pendant ce temps, la défaite d’Ige contre Julio Arce s’est avérée être la meilleure chose pour lui. Depuis cette défaite, Ige a arraché quatre victoires violentes, mettant en évidence une nette amélioration de son kickboxing tout en conservant sa méchanceté précédente sur le tapis.

Examinons de plus près les clés de la victoire pour chaque homme:

Mirsad Bektic

Record: 13-2

Victoires clés: Ricardo Lamas (UFC 225), Chas Skelly (UFC sur FOX 11), Godofredo Pepey (UFC sur FOX 27)

Pertes clés: Josh Emmett (UFC Fight Night 155), Darren Elkins (UFC 209)

Clés de la victoire: Bektic reste un talent effrayant. Excellent athlète et lutteur aux frappes au sol absolument destructrices, Bektic est toujours en train d’affiner ses compétences sous l’œil vigilant de Firas Zahabi à Tristar.

En face d’Ige, Bektic devrait largement obtenir le combat qu’il veut. Les deux hommes aiment échanger des coups de poing puissants et lutter, et ils semblent avoir des partenaires de danse disposés l’un devant l’autre.

Bien que les deux hommes soient plus que capables sur le tapis, Bektic semble avoir l’avantage de la lutte. Il n’a pas encore réussi à placer un adversaire sur le tapis quand il a essayé, et une stratégie axée sur la lutte aidera également à tirer parti de sa force physique. Comme mentionné, Ige est prêt à se bagarrer, donc Bektic devrait l’appât avant de se laisser tomber et de saisir les hanches.

Les meilleurs spécialistes du contrôle ont rarement l’air bien de leur dos, il y a donc de réelles chances que Bektic puisse dominer simplement en remportant la bataille de lutte précoce.

Dan Ige

Record: 12-2

Victoires clés: Kevin Aguilar (UFC Fight Night 154), Danny Henry (UFC Fight Night 147), Mike Santiago (UFC 225)

Pertes clés: Julio Arce (UFC 220)

Clés de la victoire: L’un des nombreux pick-up impressionnants de la «série Contender», Ige s’est rapidement révélé être un excellent combattant à surveiller. Comme mentionné ci-dessus, Ige préfère abattre ses adversaires et les battre de la première place, mais le Southpaw s’est également révélé un attaquant efficace.

Entre ces deux voies de la victoire, la grève semble plus réaliste. Bektic n’a pas encore vraiment lutté dans les échanges de lutte, et il a affronté de sacrés bons lutteurs. Cela ne veut pas dire qu’Ige devrait éviter de tirer, mais ce ne devrait pas être sa stratégie principale.

La principale faiblesse de Bektic dans les combats passés a été son incapacité à maintenir le même rythme pendant les 15 minutes complètes. Ige, quant à lui, vient de remporter une victoire impressionnante au cours de laquelle il a été contraint de creuser profondément et de lutter dur pour passer le troisième tour – un test qu’il a passé avec brio.

En tant que tel, l’objectif d’Ige est de pousser un rythme et d’en faire une bagarre sanglante. Le Southpaw a un coup de pied déchirant et devrait l’utiliser fréquemment. Qu’il ou Bektic initie les premiers échanges de lutte, Ige devrait essayer de forcer une brouille constante et d’épuiser le réservoir d’essence de son ennemi.

Bottom Line

C’est un grand combat entre des poids plume très talentueux.

Bien que Bektic soit l’homme contraint de défendre sa position contre un challenger non classé, il y a une opportunité à côté du risque. Ige est sur une séquence très impressionnante en ce moment, donc mettre fin à cette ascension irait certainement très loin en rappelant au monde du combat le potentiel de Bektic.

Quant à Ige, c’est une occasion durement gagnée de sauter dans le classement et de s’annoncer comme candidat. Le poids plume est un réservoir de requins, où de nombreux nouveaux venus qualifiés cherchent à se détacher du peloton. Ige est à ce moment-là, où le hawaïen de 28 ans peut soit rejoindre le mélange de titres, soit être contraint à la chasse avec beaucoup d’autres.

