Carte UFC 247: Valentina Shevchenko vs Katlyn Chookagian aperçu du combat complet

Les attaquants des poids mouches d’Ultimate Fighting Championship (UFC), Valentina Shevchenko et Katlyn Chookagian, entreront en collision ce samedi 8 février 2020 à l’UFC 247 depuis le Toyota Center de Houston, au Texas.

Il y a un peu plus d’un an, Shevchenko a battu Joanna Jedrzejczyk pour finalement remporter un titre UFC. L’année dernière, elle a récupéré sa première paire de défenses pour le titre, et c’est assez incroyable à quel point Shevchenko a pris de l’avance sur ses pairs en tant que dirigeant dominant. Exemple: Chookagian est une candidate qualifiée et méritante d’un excellent camp, mais Shevchenko est une énorme favorite 11-1 pour conserver sa couronne. En parlant de “Blonde Fighter”, Chookagian a remporté quatre de ses cinq derniers combats et a montré une certaine amélioration en s’asseyant sur ses coups de poing récemment, un trait qui sera essentiel si elle détrône “Bullet”.

Examinons de plus près les clés de la victoire pour chaque femme:

Valentina Shevchenko

Record: 18-3

Victoires clés: Joanna Jedrzejczyk (UFC 231), Holly Holm (UFC sur FOX 20), Liz Carmouche (UFC Fight Night 157), Julianna Pena (UFC sur FOX 23), Jessica Eye (UFC 238), Sarah Kaufman (UFC sur FOX 17)

Pertes clés: Amanda Nunes (UFC 215, UFC 196)

Clés de la victoire: Shevchenko doit se classer parmi les combattants les plus efficaces de l’histoire de l’UFC. L’ancienne championne de Muay Thai est un contre-attaquant précis qui dépasse rarement, atterrissant avec une grande précision en lisant l’offensive de son adversaire. De plus, Shevchenko est vraiment excellente dans le corps à corps, où elle est souvent capable de lancer des adversaires.

Écoutez, je suis généralement celui qui défend Shevchenko et son style efficace – j’admire beaucoup sa précision. Cela dit, le combat de Carmouche était une puanteur, alors espérons que l’activité de Chookagian attirera plus d’offense du champion dans ce match.

En tout cas – et je le dis aussi poliment que possible – cela semble être une autre mise en échec pour Shevchenko. Semblable au match contre Holly Holm, le style d’éclatement et de coup de pied de Chookagian semble la conduire directement dans les comptoirs de Shevchenko.

Sinon, Shevchenko serait sage de poursuivre activement le corps à corps et les éliminations, ce qui semble être sa meilleure chance de terminer à moins d’un autre coup de pied haut.

Katlyn Chookagian

Record: 13-2

Victoires clés: Joanne Calderwood (UFC 238), Jennifer Maia (UFC 244), Alexis Davis (UFC sur FOX 30), Mara Romero Borella (UFC sur FOX 27)

Pertes clés: Jessica Eye (UFC 231), Liz Carmouche (UFC 205)

Clés de la victoire: Chookagian est un kickboxeur à distance avec une solide compréhension de la portée et de nombreux coups de pied longs. Elle se déplace bien, se bat intelligemment et travaille généralement à un rythme plus élevé que ses adversaires – une recette pour réussir contre la plupart de ses pairs.

Valentina Shevchenko n’est pas la plupart des femmes.

La semaine dernière, Chookagian a fait un commentaire sur le refus de “divertir et de perdre.” Je n’ai aucun problème avec la mentalité dans son ensemble, mais contre Shevchenko, il ne semble pas que la prudence augmente ses chances. En fait, je dirais que le contraire: Chookagian a besoin d’un home run, et cela signifie balancer la putain de chauve-souris

Dans le cas de Chookagian, sa meilleure chance de se faufiler un coup de tête et d’attraper le menton du champion. Choookagian fait généralement un bon travail de cacher ses coups de tête avec des commutateurs de position et les met à la fin de ses combinaisons – super! Le challenger devrait également donner un coup de pied dans la section médiane afin de ne pas être trop prévisible, mais tout de même, retirer tous les trucs du livre pour décrocher un tibia sur le menton.

Bottom Line

C’est une autre tentative improbable de détrôner Valentina Shevchenko.

C’est assez révélateur sur l’état de 125 livres. quand Shevchenko est apparemment en pourparlers pour combattre Nunes une troisième fois et Roxeanne Modafferi est peut-être le prochain concurrent en ligne. Si Shevchenko dépêche Chookagian avec une relative facilité comme les autres, c’est un autre signe que Nunes est peut-être la seule femme qui peut rivaliser avec elle. Cela ne veut pas dire que ce sera son prochain combat, mais il est vraiment très difficile de voir Shevchenko lutter à 125 livres. maintenant.

Chookagian est là pour me faire paraître stupide et prouver le non-sens hyperbolique suivant. Fair-play pour «Blonde Fighter», si elle réussit à s’emparer de la ceinture samedi soir, ce serait l’un des plus grands bouleversements de tous les temps. Une revanche serait probable, mais peu importe ce qui s’est passé ensuite, Chookagian entrerait sans aucun doute dans l’histoire du MMA pour cette seule victoire.

