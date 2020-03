Carte UFC 248: Alex Oliveira vs Max Griffin aperçu du combat complet

Les éliminateurs de poids welter de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Alex Oliveira et Max Griffin, vont jeter ce samedi 7 mars 2020 de l’intérieur du T-Mobile Arena à Las Vegas, Nevada.

Le “Cowboy” brésilien a fait un bref arrêt dans le Top 15 divisionnaire, mais depuis lors, sa situation s’est vraiment dégradée. Oliveira a perdu trois combats consécutifs, et bien qu’il ait eu des moments forts dans chacune de ces défaites, Oliveira a sérieusement besoin d’une victoire. La même chose pourrait être dite de son adversaire, car Griffin a perdu trois de ses quatre derniers combats. Certes, sa décision de «perdre» face à Thiago Alves a été brutalement mauvaise à juger, mais le bagarreur cherche également à rebondir avec une victoire.

Examinons de plus près les clés de la victoire pour chaque homme:

Alex Oliveira

Record: 19-8-1 (2)

Victoires clés: Carlos Condit (UFC sur FOX 29), Ryan LaFlare (UFC sur FOX 25), Tim Means (UFC Fight Night 106), Will Brooks (UFC Fight Night 96)

Pertes clés: Gunnar Nelson (UFC 231), Mike Perry (UFC Fight Night 150), Nicolas Dalby (UFC Fight Night 160), Donald Cerrone (UFC Fight Night 83)

Clés de la victoire: Oliveira n’est pas une athlète que quiconque qualifierait de combattante technique. Au lieu de cela, il est un mélange de talent physique absurde et de capacité de combat naturelle, un débutant tardif dans les arts martiaux qui a néanmoins pu obtenir un succès très solide grâce à sa puissance et sa ténacité.

Griffin est un autre combattant qui réussit en grande partie grâce à sa durabilité et à ses mains lourdes, ce qui signifie que cela va certainement être une bagarre. Entre les deux, Griffin est probablement l’attaquant le plus propre avec des coups droits plus nets, mais Oliveira a une plus grande puissance d’extinction.

Je voudrais voir Oliveira travailler de l’extérieur dans ce match. Bien qu’il n’ait techniquement pas d’avantage de portée ou de hauteur, les coups de pied du Brésilien sont incroyablement lourds. Si les jambes et la section médiane de Griffin sont claquées avec des coups puissants à distance, cela le forcera vraiment à réduire la distance de manière agressive: un moment idéal pour Oliveira pour chronométrer un coup de poing ou un canard dans un démontage à double jambe.

Max Griffin

Record: 15-7

Victoires clés: Mike Perry (UFC sur FOX 28), Zelim Imadaev (UFC 236), David Mitchell (West Coast Fighting 16)

Pertes clés: Colby Covington (UFC 202), Elizeu Zoleski dos Santos (UFC Fight Night 119)

Clés de la victoire: Griffin est un long Southpaw avec une main gauche très lourde. Au début de sa carrière à l’UFC, la lutte défensive était un problème majeur pour “Pain”, mais il s’est depuis amélioré au point que le décompte des éliminations est souvent une grande partie de sa propre stratégie de réussite.

Contre Oliveira, la distance de fermeture est le nom du match. Franchement, Oliveira se bat comme un cinglé: il danse autour de l’extérieur de l’Octogone puis sprinte littéralement avec des coups de poing massifs ou des coups de pied punitifs. Cela semble maladroit, et il a été contré pour cela dans le passé, mais Oliveira a également ce talent pour le timing qui rend ses fentes très dangereuses.

Griffin ne veut pas suivre patiemment Oliveira pendant que le Brésilien essaie d’aligner sa main droite. Au lieu de cela, Griffin devrait essayer de mettre la main sur Oliveira et forcer les échanges dans la poche, où ses compétences de boxe plus nettes peuvent faire la différence. Bien qu’il y ait un risque de retrait d’Oliveira à cette distance, Oliveira n’a jamais montré sa capacité à maintenir sa lutte pendant trois rounds.

Griffin a réussi à plusieurs reprises à se hisser en avant après des rounds difficiles, et il pourrait être contraint de le faire à nouveau.

Bottom Line

GUERRE DE POIDS D’EAU!

C’est vraiment une équation simple. Deux scrappers Welterweight au début de la trentaine vont être enfermés dans une cage et se battre comme ils le font toujours. L’un d’eux mettra l’autre de côté rapidement, ou nous allons probablement participer à une guerre d’usure en trois rounds qui verra l’élan changer plusieurs fois.

Cela ressemble à un ouvre-carte amusant ESPN + PPV pour moi!

Le fait que les deux hommes aient vraiment besoin d’une victoire ne fait qu’augmenter les chances de violence dramatique. Il est possible que l’un ou l’autre homme soit libéré avec perte. Heureusement, le placement de ce combat montre que l’UFC comprend que les deux hommes peuvent faire confiance pour divertir, ce qui offre un peu de sécurité d’emploi à la partie vaincue.

À l’UFC 248, Alex Oliveira et Max Griffin ouvriront la carte principale. Quel homme aura la main levée?