Carte UFC 248: Beneil Dariush vs Drakkar Klose aperçu du combat complet

Ultimate Fighting Championship (UFC) Les contusions légères Beneil Dariush et Drakkar Klose s’affronteront ce samedi 7 mars 2020 à l’UFC 248 depuis l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Bien qu’il soit probablement difficile de surpasser l’événement principal, il s’agit d’un choix solide pour un combat potentiel de «combat de la nuit». Les deux Dariush et Klose ont une tonne de talent, de ténacité et d’agressivité – une recette parfaite pour un scrap graveleux. Les deux hommes ont chacun remporté leurs trois combats précédents et ont montré une solide amélioration de ces victoires. Dans une division aussi encombrée, cependant, au moins une autre grande victoire est encore nécessaire pour faire de sérieux progrès.

Examinons de plus près les clés de la victoire pour chaque homme:

Beneil Dariush

Record: 17-4-1

Victoires clés: Rashid Magomedov (UFC Fight Night 98), James Vick (UFC 199), Jim Miller (UFC sur FOX 15), Drew Dober (UFC Fight Night 146)

Pertes clés: Edson Barboza (UFC Fight Night 106), Alexander Hernandez (UFC 222), Michael Chiesa (UFC sur FOX 19)

Clés de la victoire: L’offense de Dariush a quelque chose d’unique et d’intéressant. Bien qu’il ne semble pas être l’homme le plus athlétique de la liste, Dariush est un putain de démarreur rapide intense qui peut submerger ses adversaires tôt avec ses fondamentaux brutaux de Southpaw et son excellent jiu-jitsu.

C’est assez impressionnant.

En face de Klose, Dariush doit se garder d’essayer de gagner via cette ruée précoce. Klose est susceptible d’être touché par le gros coup de pied gauche et les réglages de la main gauche de Dariush, mais Klose fait son argent en étant dur et dur. Si Dariush vide le réservoir pour terminer, il y a de fortes chances qu’il le mord.

Au lieu de cela, je voudrais voir Dariush compter sur ses avantages techniques, car il est apparemment l’homme le plus qualifié dans tous les domaines. À distance, le Muay Thai de Dariush – perfectionné par Rafael Cordeiro – devrait lui permettre de punir Klose à coups de pied. Qu’elle soit réactive ou offensive, la double jambe de Dariush s’est avérée difficile à arrêter, et son jiu-jitsu est légitimement génial.

Ce combat semble vraiment être une question de capacité de Dariush à mesurer sa production et à combattre intelligemment plus que toute autre chose.

Drakkar Klose

Record: 11-1-1

Victoires clés: Marc Diakese (Finale TUF 25), Christos Giagos (UFC 241), Bobby Green (UFC sur FOX 31), Lando Vannata (UFC 226)

Pertes clés: David Teymur (UFC 218)

Clés de la victoire: La section ci-dessus peut se lire comme si j’écartais les compétences et les capacités de Klose, mais ce n’est vraiment pas le cas. J’ai toujours été impressionné par l’intelligence et la qualité du jeu MMA de Klose – son jeu peut rester simple tant que le pourcentage de victoires reste élevé.

Son jeu se résume à l’athlétisme, à la ténacité (un avantage à la fois offensif et défensif), à un coup de pied de mollet moyen et à une expérience de lutte. Klose prospère dans des combats laids, où il peut brutaliser son ennemi dans le corps à corps, forcer des échanges de lutte épuisants et botter la jambe principale de son ennemi.

Encore une fois, Dariush est le combattant le plus brillant, mais la même chose pourrait être dite pour Giagos et Green. Klose a vaincu ces hommes en restant en face et en forçant le combat, en restant actif même en étant fatigué. Dariush a un historique de ralentissement, et Klose peut profiter s’il accélère le rythme et tire le meilleur parti de son physique.

Faites-en un morceau!

Bottom Line

Cela devrait être un excellent combat entre les prétendants légers.

Dariush et Klose tentent de percer dans le Top 15, mais leur situation est un peu différente. Alors que les deux sont affectés négativement par la nature riche en talents de la division de 155 livres, Klose est un visage plus récent malgré son techniquement un an de plus. Il essaie de percer de nouveaux horizons lors de sa première course réelle vers le sommet, tandis que Dariush tente de retrouver le classement qu’il a toussé en 2018.

En tant que tel, les enjeux sont un peu plus élevés pour Dariush, dont les forces et les faiblesses sont plus bien établies au cours de sa carrière professionnelle de 11 ans et 22 combats. Comparativement, Klose a environ la moitié de l’usure dans les deux domaines, ce qui a tendance à équivaloir à plus d’opportunités à l’avenir s’il échoue ici.

À l’UFC 248, Beneil Dariush et Drakkar Klose partiront en guerre. Quel homme restera debout lorsque la poussière retombera?