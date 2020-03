Carte UFC 248: Israël Adesanya vs Yoel Romero aperçu du combat complet

Les artistes à élimination directe des poids moyens de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Israel Adesanya et Yoel Romero, s’affronteront CE SOIR (samedi 7 mars 2020) à l’UFC 248 depuis l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Rares sont ceux qui ont connu une ascension fulgurante, tout comme «Stylebender», qui est passé d’un athlète débutant à un champion en seulement 18 mois. Son combat contre la croissance des compétences a été formidable, et il est effrayant de penser à l’idée d’Adesanya de devenir encore plus dangereuse. Cependant, Yoel Romero n’est pas à négliger. Le Cubain apporte la lutte et l’athlétisme de calibre olympique à la table, et il frappe assez fort pour mettre KO à peu près n’importe qui. Peut-être tout aussi important contre un attaquant comme Adesanya, Romero est en fer, apparemment insensible aux dommages.

Examinons de plus près les clés de la victoire pour chaque homme:

Israel Adesanya

Record: 18-0

Victoires clés: Robert Whittaker (UFC 243), Kelvin Gastelum (UFC 236), Brad Tavares (TUF 27 Finale), Anderson Silva (UFC 234), Derek Brunson (UFC 230), Marvin Vettori (UFC sur FOX 29)

Pertes clés: Aucun

Clés de la victoire: Adesanya est un attaquant redoutable, un homme avec 75 victoires professionnelles en kickboxing. Aux pieds, Adesanya peut vraiment tout faire, et son grappling défensif a tellement augmenté depuis ses débuts à l’UFC. Dans la cage, 14 des victoires d’Adesanya ont été éliminées.

Contre Romero, la plus grande clé de la victoire est probablement la concentration. Romero attend constamment une ouverture, une opportunité d’exploser dans une vague brutale de violence folle. Même si Adesanya remporte tous les autres échanges, il ne faut qu’un seul glissement contre Romero pour se réveiller sans la ceinture.

Vraiment, Romero est comme un patron de jeu vidéo, celui qui a une grosse attaque suivie de périodes de repos où le protagoniste peut grignoter sa barre de santé massive. Dans ce cas, Adesanya serait très sage d’éliminer des coups de pied constants à la section médiane et à la jambe. Quelle que soit la position de Romero, optez pour le contraire et lancez un coup dur dans l’une de ces cibles.

Portez «Soldat de Dieu».

Dernièrement, Romero est le plus dangereux sur le comptoir, donc se retirer et donner des coups de pied pour le forcer à l’offensive semble être une bonne stratégie. De plus, étant donné la longue expérience d’Adesanya dans le kickboxing, ses jambes doivent être préparées à la contrainte physique qui accompagne le fait de donner des coups de pied à un homme en acier pendant cinq rounds.

Yoel Romero

Record: 14-4

Victoires clés: Luke Rockhold (UFC 221), Chris Weidman (UFC 205), Ronaldo Souza (UFC 194), Lyoto Machida (UFC Fight Night 70), Tim Kennedy (UFC 178)

Pertes clés: Robert Whittaker (UFC 225, UFC 213). Paulo Costa (UFC 241), Rafael Cavalcante (Strikeforce: «Barnett vs Kharitonov»)

Clés de la victoire: Romero ne respecte ni les lois du temps ni la physique. Il se déplace comme nul autre, comme un chat en patins à roues alignées, glissant soudainement sur le tapis avec une grâce sauvage et perdant parfois son équilibre en raison de sa propre rapidité.

Personnellement, j’aimerais vraiment voir Romero effectuer des éliminations dans ce combat, une stratégie qu’il a largement abandonnée en dehors des poussées occasionnelles. Il est vrai qu’Adesanya a été difficile à faire glisser vers le tapis, mais Romero n’a jamais manqué de faire tomber un adversaire quand il y pense vraiment.

Il n’essaye tout simplement pas souvent.

Tout d’abord, il y a une chance que la défense d’Adesanya s’effondre après l’échec de la mêlée initiale. Adesanya a fait un travail remarquable pour augmenter ses compétences en tapis, mais on ne peut pas acquérir une décennie d’expérience de grappling en seulement quelques années. Si Adesanya est vraiment contrôlé et forcé de lutter pendant plus de quelques secondes, il peut faire une erreur critique.

Même si cela ne se produit pas, un retrait ici ou là change le jeu. Romero ne veut pas d’un vrai combat de kickboxing avec Adesanya, il veut le mettre KO dans un combat MMA. Par exemple, si Romero fait sauter Adesanya de ses pieds plusieurs fois, «Stylebender» peut être moins disposé à se pencher en arrière.

De petits changements comme celui-ci peuvent entraîner de grandes grèves.

Bottom Line

C’est un sacré bon combat pour le titre.

Encore une fois, Adesanya a fait des choses incroyables en termes de compétences, de popularité et d’héritage. Il n’a pas pris un chemin facile vers le titre: il a simplement traversé tout le monde. Si son succès se poursuit contre Romero, c’est une plume extrêmement importante dans sa casquette. Cela mène probablement à un autre combat énorme contre Paulo Costa, mais Adesanya est vraiment aux commandes s’il veut poursuivre un autre titre.

Quant à Romero, tout est possible avec le Cubain de 42 ans. Bien sûr, cela devrait être sa dernière chance de remporter un titre. S’il perd puis revient pour ramasser un autre couple à élimination directe, quelqu’un se plaindrait-il? Bien sûr que non. Jusqu’à ce que l’athlétisme de Romero baisse, il sera toujours dans le mélange et un talent incontournable.

N’oubliez pas que MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de l’ensemble de la carte de combat UFC 248 ce week-end, en commençant par le Fight Pass /ESPN + Matchs «préliminaires» en ligne, qui doivent débuter à 18 heures. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

Pour consulter la dernière et la meilleure UFC 248: les nouvelles et les notes «Adesanya vs Romero», assurez-vous de consulter nos archives d’événements complètes ici.

Lors de l’UFC 248, Israel Adesanya et Yoel Romero seront éliminés dans le main event. Lequel laisse avec le titre?