Carte UFC 248: Neil Magny vs Li Jingliang aperçu du combat complet

Les vétérans poids welter de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Neil Magny et Li Jingliang, s’affronteront ce samedi 7 mars 2020 depuis l’intérieur du T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

En 2014 et 2015, Magny a pu gravir les échelons des poids welters en se battant à un rythme vraiment impressionnant, apparemment tous les deux mois. Il a réussi à réaliser une séquence de victoires assez importante, mais malheureusement, le joueur de 32 ans a récemment glissé du classement et participe à ce concours après une perte par élimination directe. Alternativement, Jingliang a remporté trois matchs de suite et sept de ses huit combats précédents, semblant mieux que jamais lors des récentes apparitions. Jingliang a beaucoup d’élan ici, car il entre en tant que favori contre son ennemi plus établi.

Examinons de plus près les clés de la victoire pour chaque homme:

Neil Magny

Record: 21-7

Victoires clés: Kelvin Gastelum (UFC Fight Night 78), Johny Hendricks (UFC 207), Hector Lombard (UFC Fight Night 85), Carlos Condit (UFC 219)

Pertes clés: Santiago Ponzinibbio (UFC Fight Night 140), Demian Maia (UFC 190), Rafael dos Anjos (UFC 215), Lorenz Larkins (UFC 202)

Clés de la victoire: Magny est un Welterweight exceptionnellement grand et varié, mais il excelle vraiment dans le corps à corps. Plus que toute autre chose, Magny fonctionne à un rythme effréné, prenant souvent le relais à mi-chemin du combat car son ennemi ne peut tout simplement pas suivre.

La plus récente défaite de Jingliang est survenue à Jake Matthews, un combattant qui, autrement, n’a pas accompli autant que l’athlète chinois. Dans ce combat, cependant, Matthews a profité des fentes directes de Jingliang et de sa traque avec de grandes rafales de son propre et des éliminations réactives, qui ont complètement décomposé “The Leech”.

Magny n’a pas le doublé athlétique de Matthews, mais il devrait chercher à le frustrer de la même manière. Si Magny peut éviter la bagarre à l’extérieur, ses longs coups et coups de pied devraient lui permettre de dépasser Jingliang. Lorsque son ennemi s’avance en se balançant, Magny peut reculer complètement ou chercher à s’engager dans le corps à corps, où il remporte historiquement des combats.

Li Jingliang

Record: 17-5

Victoires clés: Elizeu Zaleski (UFC Fight Night 157), David Zawada (UFC Fight Night 141), Dhiego Lima (UFC Fight Night 66), Bobby Nash (UFC on FOX 23), Frank Camacho (UFC Fight Night 111)

Pertes clés: Jake Matthews (UFC 221), Keita Nakamura (UFC Fight Night 75), Nordine Taleb (UFC Fight Night 54)

Clés de la victoire: Avant la soudaine ascension de Weili Zhang vers l’or au championnat, Jingliang était l’athlète UFC le plus titré de Chine. “The Leech” est vraiment un meurtrier, un homme qui s’avance et jette de la puissance sur son adversaire dès la première cloche.

Il est à noter, cependant, que sa boxe avait l’air beaucoup plus nette que d’habitude la dernière fois.

Si Jingliang ne se retrouve pas sur le dos ou coincé dans la clôture, c’est vraiment clair comment il gagne ce combat. Il y a juste un énorme différentiel de puissance: les coups de poing et les coups de pied de Jingliang atterrissent avec un impact énorme, le type qui change les combats et fait une impression sur les juges. Magny est assez habile, mais il n’a jamais été le combattant offensif le plus dangereux.

En tant que tel, la clé la plus importante de Jingliang ici est d’éviter de donner à Magny des ouvertures faciles à saisir. Fondamentalement, ne vous précipitez pas trop et ne lancez pas de coups de pied nus de trop près! Si Jingliang peut se retenir de lancer de gros coups de poing quand cela est approprié et de couper à la jambe de tête lorsque Magny tourne, il prendra probablement le contrôle rapidement.

Bottom Line

C’est un changement potentiel du moment de la garde.

Magny a besoin de cette victoire. Il doit nier un joueur prometteur comme Jingliang pour prouver qu’il a toujours une place dans l’échelon supérieur de la division des poids mi-moyens. Cela fait tout simplement trop longtemps que Magny n’a pas battu un poids welter pertinent, donc une perte consécutive risque vraiment d’effacer une grande partie de son travail passé en termes de position à 170 livres.

Quant à Jingliang, il a récemment remporté une victoire sur un adversaire classé à Zaleski, mais ce nombre n’a pas été transféré complètement à son nom. En tant que tel, une autre victoire face à un adversaire plus connu – bien que l’homme soit le plus dangereux est certainement discutable – est précisément ce qui est nécessaire pour vraiment faire avancer “The Leech” dans l’échelle divisionnaire.

N’oubliez pas que MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup, de l’ensemble UFC 248 carte de combat ce week-end à droite ici, à commencer par le Fight Pass /ESPN + Matchs «préliminaires» en ligne, qui doivent débuter à 18 heures. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

Pour consulter la dernière et la meilleure UFC 248: les nouvelles et les notes «Adesanya vs Romero», assurez-vous de consulter nos archives d’événements complètes ici.

À l’UFC 248, Neil Magny et Li Jingliang s’affronteront. Quel homme aura la main levée?