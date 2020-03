Carte UFC 248: Weili Zhang vs Joanna Jedrzejczyk aperçu du combat complet

Les élites féminines poids paille de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Weili Zhang et Joanna Jedrzejczyk, entreront en collision ce samedi 7 mars 2020 à l’UFC 248 depuis l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Zhang n’a peut-être pas remporté le prix du «combattant de l’année» en 2019, mais il est difficile de prétendre que quiconque avait une plus grande importance que l’athlète chinois. “Magnum” est passé de l’undercard à l’événement principal, un athlète non classé qui s’est levé pour dévaster le champion par KO au premier tour. Bien sûr, chaque fois qu’un combattant gravit les échelons trop rapidement, il y a des questions à se poser. Un vétéran coriace comme Jedrzejczyk est la femme parfaite pour poser de telles questions, car peu de gens peuvent douter du courage ou des talents de l’ancien champion.

Examinons de plus près les clés de la victoire pour chaque femme:

Weili Zhang

Record: 20-1

Victoires clés: Jessica Andrade (UFC Fight Night 157), Tecia Torres (UFC 235), Jessica Aguilar (UFC Fight Night 141), Danielle Taylor (UFC 227)

Pertes clés: Aucun

Clés de la victoire: Zhang n’est vraiment qu’un athlète féroce. Contrairement à son adversaire, Zhang n’a pas commencé à s’entraîner aux arts martiaux à l’adolescence. Au lieu de cela, l’ancien instructeur de conditionnement physique a rapidement acquis des compétences et a pu les appliquer contre les meilleurs du monde avec une rapidité choquante.

Dix-sept des victoires de Zhang viennent par KO ou par soumission.

Contre Jedrzejczyk, il existe plusieurs stratégies éprouvées. Avant toute chose, il est important de noter que tenter de surpasser l’attaquant polonais aux pieds est une folle course – le volume de Jedrzejczyk est sa force, et essayer de la faire correspondre dans ce domaine serait une erreur.

Cependant, Zhang frappe très fort et l’importance des grèves est importante. Comme l’a fait Namajunas, Zhang serait sage de feindre et de tirer une réponse de Jedrzejczyk. Une fois confiante dans le timing et les réactions de son ennemi, Zhang peut envisager de porter les coups les plus lourds. Si elle dicte le rythme et choisit quand échanger, le rythme de Jedrzejczyk sera moins affectant.

Deuxièmement, Jedrzejczyk peut avoir une excellente défense contre le retrait, mais elle s’est révélée plus vulnérable aux décrochements qu’aux coups. Zhang a montré de grands lancers dans le haut du corps dans le passé, et cela pourrait être une voie sage pour déplacer un tour serré dans sa direction.

Joanna Jedrzejczyk

Record: 16-3

Victoires clés: Jessica Andrade (UFC 211), Claudia Gadelha (Finale TUF 23, UFC sur FOX 13), Karolina Kowalkiewicz (UFC 203), Carla Esparza (UFC 185), Michelle Waterson (UFC Fight Night 161)

Pertes clés: Rose Namajunas (UFC 223, UFC 217), Valentina Shevchenko (UFC 231)

Clés de la victoire: La sortie de Jedrzejczyk est constante. Elle n’arrête jamais de bouger ou de faire une pause – Jedrzejczyk est toujours en train de bouger, de piquer, de donner des coups de pied et de tirer des combinaisons à un rythme tout simplement inégalé.

Comme d’habitude, ce volume et le conditionnement de Jedrzejczyk sont ses grandes armes dans ce match. Jedrzejczyk ne peut pas espérer échanger coup sur coup avec Zhang, mais il y a toutes les chances qu’elle puisse étendre ce combat et capitaliser dans les manches du championnat.

En général, je ne pense pas que frapper avec Zhang tôt soit le but. Au lieu de cela, Jedrzejczyk devrait fonctionner comme matador et marquer des coups de pied à distance. Plus il y a d’engagement envers ses coups bas, mieux c’est – couper la jambe reste le meilleur moyen de réduire la vitesse et la puissance d’un adversaire. De plus, le tipi de Jedrzejczyk pourrait être une arme importante. Zhang aime vraiment éclater avec sa main droite, mais un coup dur à l’estomac servirait à nier cette poussée et à épuiser son adversaire.

Des coups de pied cohérents et un mouvement précoce conduiront à un succès de combat tardif pour la «Boogeywoman».

Bottom Line

C’est un excellent combat pour le titre et un co-événement principal.

Il s’agit d’un test sérieux et différent pour Zhang. Elle a décimé Andrade d’une manière extrêmement impressionnante, mais le Brésilien propose un défi assez unique: elle est toute agression et force, ce qui n’est guère la norme des pailles. Jedrzejczyk nous aide à voir comment la star chinoise gère un combat de 2 minutes à un rythme élevé, ainsi que comment elle traite un kickboxeur très technique.

Si Zhang domine à nouveau, le reste de la division devrait être gravement préoccupé.

Quant à Jedrzejczyk, est-ce sa dernière chance de remporter l’or à l’UFC? Une quatrième défaite de suite dans un combat pour le titre ne serait pas un obstacle facile à surmonter, et l’attaquante de 32 ans a déjà laissé entendre qu’elle n’avait pas l’intention de se battre pour toujours. Il y a de fortes chances que ce soit sa dernière chance de récupérer le trône qu’elle a occupé pendant si longtemps, ce qui ajoute un niveau d’intrigue supplémentaire à un match déjà excitant.

