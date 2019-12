Carte UFC Fight Night 165: Frankie Edgar vs Korean Zombie aperçu du combat complet

Ultimate Fighting Championship (UFC) Les talents de poids plume Frankie Edgar et Chan Sung Jung iront en guerre tôt ce matin (samedi 21 décembre 2019) à l'UFC Fight Night 165 depuis l'intérieur de la Sajik Arena de Busan, en Corée du Sud.

Edgar est à peu près aussi ludique que possible. L'ancien champion des Lightweight était au milieu d'un mouvement tant attendu vers Bantamweight lorsque Brian Ortega s'est blessé au genou (détails), le forçant à se retirer de son créneau principal face à «Korean Zombie». Malgré le combat, il n'a vraiment rien fait pour bouger lui en avant à 135 livres, Edgar a immédiatement sauté sur l'occasion de revenir dans la cage. Pendant ce temps, Jung est trompeusement proche d'un tir au titre Poids plume. Techniquement, Jung a remporté deux de ses trois derniers matchs et n'est que de 1-1 en 2019, mais le Sud-Coréen a sans aucun doute prouvé qu'il était l'un des meilleurs de la division dans cette période.

Examinons de plus près les clés de la victoire pour chaque homme:

Frankie Edgar

Record: 23-7-1

Victoires clés: Cub Swanson (UFC Fight Night 128, UFC Fight Night 57), BJ Penn (TUF 19 Finale, UFC 118, UFC 112), Chad Mendes (TUF 22 Finale), Urijah Faber (UFC Fight Night 66), Gray Maynard (UFC 136), Jeremy Stephens (UFC 205)

Pertes clés: Jose Aldo (UFC 200, UFC 156), Max Holloway (UFC 240), Brian Ortega (UFC 222), Ben Henderson (UFC 144, UFC 150)

Clés de la victoire: L'un des hommes les plus difficiles à avoir jamais pénétré dans l'Octogone, le mélange unique de mouvement, de lutte et de boxe d'Edgar a fait de lui un champion ou un concurrent depuis une dizaine d'années maintenant.

C'est un défi vraiment intéressant pour Edgar, à savoir parce que je ne me souviens pas de la dernière fois que quelqu'un a vraiment essayé de lutter Jung jusqu'au tapis. Était-ce Aldo en 2013? Il est difficile de mettre beaucoup de stock dans un combat de six ans. Depuis lors, Jung a été en mesure de nier carrément les tentatives ou de remonter rapidement.

Edgar est sans aucun doute le lutteur le plus accompli que Jung ait affronté à ce jour. Pour cette raison, je voudrais voir Edgar vraiment doubler ses tentatives de retrait et se concentrer sur l'enchaînement de ses tirs jusqu'à la fin. Edgar est peut-être assez difficile à jeter avec n'importe qui, mais Jung a un énorme pouvoir, et j'aimerais voir Edgar vraiment s'assurer que la lutte n'est pas une option avant de choisir de frapper.

Chan Sung Jung

Record: 15-5

Victoires clés: Dustin Poirier (UFC sur Fuel TV 3), Renato Moicano (UFC Fight Night 154), Dennis Bermudez (UFC Fight Night 104), Mark Hominick (UFC 140), Leonard Garcia (UFC Fight Night 24)

Pertes clés: Jose Aldo (UFC 163), Yair Rodriguez (UFC Fight Night 139), George Roop (WEC 51)

Clés de la victoire: Jung est un finisseur créatif et opportuniste. Un attaquant explosif avec des soumissions astucieuses, Jung peut se battre dur pendant cinq tours tout en cherchant constamment à mettre fin au combat.

Il existe des stratégies qui ont fait leurs preuves contre le kickboxing basé sur le mouvement de Frankie Edgar, et Jung a les outils pour les utiliser. Jung ne combat peut-être pas comme les kickboxers à distance qui troublent historiquement Edgar, mais "Korean Zombie" a un vrai coup de trempe et une expérience en tant que kickboxeur.

Il peut probablement associer un coup pointu et un coup bas.

De plus, la main droite de Jung – qui est analysée dans la vidéo ci-dessus – est susceptible de trouver une maison contre Edgar. Jung fait bien d'exploser en avant avec une longue croix, qui atterrira si son ennemi sous-estime la distance parcourue, et sa capacité à tirer à la place un uppercut aidera vraiment à dissuader la lutte d'Edgar.

Bottom Line

C'est un combat risqué pour chaque homme, mais ça devrait être très amusant.

Puisqu'Edgar a toujours l'intention de descendre à 135 livres, la victoire ne fait pas grand-chose pour lui, car il ne poursuit plus la couronne des poids plumes. Il y a un bon côté à entrer dans la chasse au titre des poids coq sur une victoire, mais Edgar était déjà prêt à sauter dans le fond contre un concurrent de haut niveau de toute façon. Pendant ce temps, abandonner une division après des pertes consécutives ne serait pas une bonne idée pour l'ancien champion.

Quant à Jung, une autre victoire réaffirme sa position en tant que poids plume d'élite, le préparant probablement à un match éliminatoire pour le prochain titre. Il y a certainement beaucoup à gagner pour le Sud-Coréen s'il peut décrocher une victoire dans son pays d'origine. Dans le même temps, une perte contre Edgar ferait effectivement dérailler l'élan actuel de Jung, car Featherweight est un foyer de talents prêt à prendre la position de n'importe quel combattant tombé.

