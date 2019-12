Carte UFC Fight Night 165: Volkan Oezdemir vs Aleksandar Rakic ​​aperçu du combat complet

Volkan Oezdemir et Aleksandar Rakic ​​s'affronteront samedi 21 décembre 2019 à l'UFC Fight Night 165 depuis l'intérieur de la Sajik Arena de Busan, en Corée du Sud.

La courte carrière d'Oezdemir à l'UFC a été définitivement un roller coaster. L'athlète suisse a rapidement gravi les échelons, obtenant un tir au titre après seulement trois victoires. Malheureusement, il s'est retrouvé court face à Daniel Cormier et a perdu encore deux combats. «No Time» s'est toutefois bien rétabli lors de son dernier combat, faisant preuve de beaucoup de patience et de maturité pour revenir dans la colonne des victoires. En parlant de monter en flèche dans les rangs, Rakic ​​a dominé chacun de ses quatre adversaires de l'UFC. Le joueur de 27 ans mène actuellement une séquence de 12 victoires consécutives, a la taille idéale pour la division et a des compétences en plus partout – il y a de fortes chances qu'il puisse se battre pour le titre au cours des deux prochaines années.

Examinons de plus près les clés de la victoire pour chaque homme:

Volkan Oezdemir

Record: 16-4

Victoires clés: Ilir Latifi (UFC Fight Night 153), Misha Cirkunov (UFC Fight Night 109), Jimi Manuwa (UFC 214), Ovince Saint Preux (UFC Fight Night 104)

Pertes clés: Daniel Cormier (UFC 220), Anthony Smith (UFC Fight Night 138), Dominick Reyes (UFC Fight Night 147)

Clés de la victoire: Comme beaucoup des meilleurs combattants européens du sport, Oezdemir a un peu concouru en kickboxing amateur et professionnel avant de passer aux arts martiaux mixtes (MMA). Oezdemir fait bien les fondamentaux, mais ce qui le distingue de la plupart, c'est le pouvoir de punition entre ses mains.

Oezdemir a terminé 12 ennemis par KO.

C'est un combat difficile à analyser en grande partie parce que les deux ont des styles similaires sur les pieds. Les deux kickboxeurs basés sur la puissance, Oezdemir semble avoir un petit avantage dans la technique et l'expérience globale, mais il est difficile de nier l'explosivité de Rakic.

Sur la base des récentes victoires par élimination directe de Rakic, l'athlète autrichien aime avoir un peu de place pour vraiment éclater dans ses frappes de puissance. En tant que tel, j'aimerais voir Oezdemir faire pression sur Rakic ​​- pas sans témérité – et garder une distance légèrement plus proche que d'habitude. Oezdemir a patiemment exercé une pression experte sur Latifi, faisant bien fonctionner le corps et ripostant quand Latifi a basculé.

Ce sera probablement plus difficile contre un homme plus rangé, mais cela semble toujours la meilleure stratégie. Oezdemir a prouvé sa capacité à créer des collisions massives lorsqu'il dispose d'un espace minuscule, donc opérer à cette distance le favorise probablement.

Aleksandar Rakic

Record: 12-1

Victoires clés: Jimi Manuwa (UFC Fight Night 153), Devin Clark (UFC 231), Justin Ledet (UFC Fight Night 134)

Pertes clés: Aucun

Clés de la victoire: Rappelez-vous ce que j'ai dit sur les Européens et le kickboxing? La même chose s'applique à Rakic, qui a accumulé beaucoup d'expérience dans le ring avant de passer à la cage et a terminé neuf de ses ennemis via la soumission.

J'ai surtout parlé de kickboxing dans la section ci-dessus, car Oezdemir est assez limité dans son approche stratégique: il essaie seulement de frapper, certes de différentes gammes en fonction du combat. Rakic, cependant, s'est révélé capable de mélanger cela avec des tentatives de démontage soudaines et de dominer depuis la première place.

On dirait un geste intelligent contre un homme qui a du mal à se mettre sur le dos.

Que le démontage fonctionne ou non, le rythme semble être une arme pour Rakic, qui est plus éprouvé dans sa capacité à pousser pendant 15 minutes. Oezdemir semblait mieux gérer son énergie la dernière fois, mais il était également en contrôle total. Si les deux échangent des coups puissants et Oezdemir est également obligé de défendre les démolitions, Rakic ​​prendra probablement le relais tardivement (en supposant que le combat dure aussi longtemps).

Bottom Line

C'est un morceau amusant et pertinent de Light Heavyweight.

Actuellement le huitième concurrent avec 205 livres, Oezdemir est l'un des rares hommes du Top 10 qui n'a pas encore été frappé par Jon Jones. En tant que tel, il n'est jamais vraiment aussi loin d'un possible coup au titre. Une deuxième victoire consécutive repousse Oezdemir dans le mixage, probablement une victoire de plus d'une confrontation potentielle avec «Bones».

Telle est la division Light Heavyweight.

Bien que les projecteurs soient braqués sur Dominick Reyes en ce moment, Rakic ​​est peut-être le meilleur jeune concurrent de la division. C'est une étape majeure dans la compétition, une opportunité pour l'Autrichien de prouver qu'il est prêt pour le meilleur en ce moment même. Ce n'est peut-être pas un éliminateur de titre lui-même, mais cela a des implications divisionnaires importantes, et une victoire prépare bien Rakic ​​pour son prochain combat.

