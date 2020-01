Carte UFC Fight Night 166: Junior dos Santos vs Curtis Blaydes aperçu du combat complet

Ultimate Fighting Championship (UFC) Les prétendants poids lourds Junior dos Santos et Curtis Blaydes s’affronteront CE SOIR (25 janvier 2020) depuis l’intérieur du PNC Arena à Raleigh, en Caroline du Nord.

L’année dernière, dos Santos a réalisé sa première séquence de victoires depuis 2012, remportant trois combats consécutifs pour le remettre dans la course au titre. Ses chances d’un autre tir ont ensuite été brisées sans cérémonie par la puissance brutale de Francis Ngannou, le Brésilien est donc de retour dans la montée.

Blaydes peut comprendre ce que c’est que d’avoir Ngannou ruiner l’élan – ses seules défaites en 10 combats UFC se sont produites en face de «The Predator». Ces difficultés mises à part, Blaydes s’est révélé un excellent poids lourd à seulement 28 ans, s’améliorant constamment dans tous les domaines tout en restant prospérer grâce à ses talents de catcheur.

Examinons de plus près les clés de la victoire pour chaque homme:

Junior dos Santos

Record: 21-6

Victoires clés: Stipe Miocic (UFC sur FOX 13), Cain Velasquez (UFC sur FOX 1), Derrick Lewis (UFC Fight Night 146), Ben Rothwell (UFC Fight Night 86), Mark Hunt (UFC 160)

Pertes clés: Cain Velasquez (UFC 155, UFC 166), Stipe Miocic (UFC 211), Francis Ngannou (UFC sur ESPN 3), Alistair Overeem (UFC sur FOX 17)

Clés de la victoire: Si vous avez vu dos Santos se battre il y a cinq ans, vous êtes à peu près au courant de son style actuel. Un boxeur qualifié avec un coup rapide et une puissance d’écrasement, dos Santos n’est pas un homme facile à lutter, mais il a du mal lorsqu’il est reculé dans la clôture.

JDS FOF VIDEO

C’est un match incroyablement évident entre attaquant et grappler, et dos Santos est le boxeur. La première étape pour chaque attaquant est d’éviter de revenir dans la clôture, ce qui est historiquement un gros problème pour le Brésilien. À ce stade, il semble peu probable qu’il se réveille un jour et développe soudainement un grand mouvement latéral.

Au lieu de cela, je voudrais que dos Santos refuse de céder du tout. Tenez-vous au centre (ou même reculez Blaydes) et enfoncez ce coup dans la poitrine. Blaydes n’est pas encore particulièrement confiant dans ses mains, ce qui signifie que dos Santos devrait être en mesure de voir les coups de puissance venir. Pendant ce temps, cela met le lutteur dans une situation plus difficile, car il devra tirer dans l’ouverture par un coup de corps.

Curtis Blaydes

Record: 12-2 (1)

Victoires clés: Alistair Overeem (UFC 225), Mark Hunt (UFC 221), Alexey Oleinik (UFC 217), Shamil Abdurakhimov (UFC 242), Justin Willis (UFC Fight Night 148)

Pertes clés: Francis Ngannou (UFC Fight Night 141, UFC Fight Night 86)

Clés de la victoire: Blaydes est la preuve qu’il n’existe pas de recette compliquée pour réussir. C’est un lutteur talentueux qui peut pousser un rythme difficile et est difficile – simple mais massivement efficace dans n’importe quelle catégorie de poids.

BLAYDES FOF VIDEO

Cain Velasquez a écrit le plan pour vaincre dos Santos à l’UFC 155 en 2012, et Blaydes serait idiot de l’ignorer. C’est un style de catcheur différent de Velasquez – en termes très généraux, plus de force que de vitesse – mais le résultat est le même: pousser dos Santos dans la clôture et le garder là.

Les Blaydes peuvent gagner ce combat sans marquer de retrait si besoin est. Enfer, Velasquez lui-même n’a jamais pu contrôler “JDS” sur le tapis pendant si longtemps. Si “Razor” propulse son ennemi dans la clôture, atterrit des tirs punitifs et le contrôle là-bas, dos Santos risque d’être rendu inefficace.

Bottom Line; C’est un combat assez important et un choc de style amusant.

En raison du temps que prend le Stipe Miocic contre Daniel Cormier et du fait que Ngannou est clairement le prochain dans la file pour un tir au titre, Heavyweight est coincé. Pourtant, pour dos Santos, c’est l’occasion de se forcer à nouveau dans le mix. Son nom a toujours beaucoup de poids, et il a techniquement une trilogie inachevée avec Miocic lui-même. Si Ngannou devait perdre, dos Santos pourrait théoriquement sauter la ligne.

Blaydes est dans une situation similaire dans la mesure où ses défaites face à Ngannou rendront très difficile de décrocher un titre avant le Français. Cependant, comme il n’a jamais perdu contre personne et n’a pas encore affronté la plupart des autres menaces pour le titre, une troisième victoire consécutive sur un ancien champion aiderait beaucoup à l’aider à gravir les échelons.

Lors de l’UFC Fight Night 166, Junior dos Santos et Curtis Blaydes se rencontreront dans l’événement principal. Quel homme aura la main levée?