Carte UFC Fight Night 166: Rafael dos Anjos vs Michael Chiesa aperçu du combat complet

Rafael dos Anjos et Michael Chiesa, vétérans des poids welters, rejetteront ce samedi 25 janvier 2020 à l’UFC Fight Night 166 de l’intérieur du PNC Arena de Raleigh, en Caroline du Nord.

Les temps ont été difficiles pour dos Anjos, car l’ancien cheville ouvrière des Lightweight a perdu trois de ses quatre derniers combats. Cette statistique peut cependant être un peu trompeuse – les trois hommes qui l’ont vaincu sont actuellement classés dans le Top 5! Il est simplement confronté à un niveau de compétition incroyable, et même s’il n’est peut-être plus dans la course au titre, “RDA” est toujours un tueur. Pendant ce temps, le passage de Chiesa à Welterweight s’est révélé fructueux jusqu’à présent. Il a remporté une paire de victoires dominantes contre des vétérans plus âgés, mais cette machine à co-événement face à dos Anjos servira de test majeur pour son plafond de 170 livres.

Examinons de plus près les clés de la victoire pour chaque homme:

Rafael dos Anjos

Record: 29-12

Victoires clés: Robbie Lawler (UFC sur FOX 26), Kevin Lee (UFC Fight Night 152), Neil Magny (UFC 215), Anthony Pettis (UFC 185), Ben Henderson (UFC Fight Night 49), Donald Cerrone (UFC sur FOX 17, UFC Fight Night 27)

Pertes clés: Kamaru Usman (TUF 28 Finale), Colby Covington (UFC 225), Leon Edwards (UFC sur ESPN 4), Eddie Alvarez (UFC Fight Night 90), Tony Ferguson (UFC Fight Night 98), Khabib Nurmagomedov (UFC sur FOX 11 )

Clés de la victoire: Ce n’est vraiment pas juste que dos Anjos ait la réputation de lutter contre les lutteurs. Ce n’est pas de sa faute s’il a affronté Khabib, Usman et Covington – chacun de ce trio est parmi les meilleurs lutteurs à avoir jamais concouru en arts martiaux mixtes (MMA). En vérité, dos Anjos est très qualifié partout, sacrément dur et possède un excellent réservoir d’essence.

Un grave défaut de dos Anjos est qu’il ne se bat pas bien de son pied arrière. Le Brésilien aime être en avance, où sa pression de kickboxing se répercute dans ses takedowns. Quand dos Anjos est l’homme qui avance, il est très difficile de s’arrêter.

Chiesa est probablement au courant de cela et tentera probablement de spammer les suppressions de la première cloche comme la plupart des ennemis récents de dos Anjos. Cependant, comme l’a découvert Kevin Lee, c’est rarement aussi simple: dos Anjos peut se bousculer et se battre très bien avec le meilleur. Plus important encore, il peut le faire pendant 15 minutes difficiles, alors que Chiesa a ralenti dans le passé.

En tant que telle, la stratégie de dos Anjos est assez claire: aller de l’avant lorsque cela est possible, défendre les mises au sol et tirer des coups de corps. Chiesa peut être en mesure de suivre tôt, mais finalement dos Anjos trouvera une ouverture ou survivra simplement à son ennemi.

Michael Chiesa

Record: 16-4

Victoires clés: Carlos Condit (UFC 232), Beneil Dariush (UFC sur FOX 19), Al Iaquinta (TUF 15 Finale), Franciso Trinaldo (UFC 173), Diego Sanchez (UFC 239)

Pertes clés: Kevin Lee (UFC Fight Night 112), Anthony Pettis (UFC 223), Jorge Masvidal (UFC sur FOX 8)

Clés de la victoire: C’est un témoignage de la stupidité de la coupe de 155 livres de Chiesa, c’est qu’il est toujours un homme assez grand chez Welterweight. Le jeu de Chiesa est à peu près le même que jamais, car il est assez maladroit et dangereux pour survivre sur les pieds jusqu’à forcer ses éliminations par corps à corps.

Onze des victoires passées de «Maverick» proviennent de la soumission.

Encore une fois, la meilleure comparaison pour Chiesa ici est probablement le combat de Kevin Lee. Heureusement, Chiesa peut regarder ce combat et éviter de faire la même erreur que «The Phenom Motown». D’une part, Chiesa est déjà avantagé en ce que ce combat n’est que de 15 minutes au lieu de 25, ce qui donne à dos Anjos beaucoup moins de place pour forcer un rallye.

Au-delà de cela, Lee s’est vraiment fatigué en essayant de sauter dans la monture arrière. Dos Anjos s’est avéré excellent pour contrer les tentatives de prise de dos de Lee, se mettant souvent en garde immédiatement. Non seulement toute l’énergie de démontage de Lee a été gaspillée, mais il s’est retrouvé dans une mauvaise position et a dû travailler encore plus.

Bref, Chiesa doit être plus judicieux dans ses tentatives pour faire avancer la position. S’il peut marquer des mises au sol et accumuler du temps de contrôle sans se précipiter, il est très possible qu’il puisse accrocher deux tours.

Bottom Line

C’est un combat amusant susceptible de nous en dire un peu plus sur chaque homme.

Pour “RDA”, c’est un pas en arrière dans la compétition, et je ne veux pas dire que comme une insulte à Chiesa – dos Anjos a simplement combattu le meilleur des meilleurs. Si dos Anjos est victorieux ici, il peut retourner faire face à une opposition classée dans le Top 10, bien que je ne pense pas que quiconque se précipite pour voir des matchs avec les hommes qui l’ont battu.

Une perte serait assez dévastatrice, preuve probable que dos Anjos n’est plus à son apogée.

Alternativement, c’est une grande opportunité et un pas en avant pour Chiesa. “Maverick” a des scalps solides sur son CV, mais il est toujours à la recherche de cette victoire révolutionnaire qui l’annonce vraiment comme une menace pour le titre. Vaincre dos Anjos serait exactement cela, une énorme victoire qui propulserait Chiesa loin dans l’échelle des poids mi-moyens.

Lors de l’UFC Fight Night 166, Rafael dos Anjos et Michael Chiesa s’affronteront dans le co-événement principal. Quel homme aura la main levée?