Carte UFC Fight Night 167: Corey Anderson vs Jan Blachowicz 2 aperçu du combat complet

Corey Anderson et Jan Blachowicz, vétérans des poids lourds légers de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), se disputeront TONIGHT (samedi 15 février 2020) à l’UFC Fight Night 167 depuis l’intérieur du Santa Ana Star Center de Rio Rancho, au Nouveau-Mexique.

Au cours des deux dernières années, les compétences d’Anderson se sont vraiment réunies, permettant à «Overtime» de tirer le meilleur parti de ses dons physiques et de remporter les plus grandes victoires de sa carrière. Cependant, même avant cette augmentation des compétences et des capacités, Anderson a réussi à vaincre Blachowicz en 2015. Cependant, c’est toujours un match revanche intrigant, car Blachowicz a réussi à faire sa propre résurgence. L’attaquant polonais a remporté six de ses sept derniers combats et son succès constant l’a également placé de manière inattendue dans la course au titre.

Examinons de plus près les clés de la victoire pour chaque homme:

Corey Anderson

Record: 13-4

Victoires clés: Jan Blachowicz (UFC 191), Johnny Walker (UFC 244), Ilir Latifi (UFC 232), Glover Teixeira (UFC Fight Night 134), Patrick Cummins (UFC Fight Night 128)

Pertes clés: Ovince Saint Preux (UFC 217), Jimi Manuwa (UFC Fight Night 107), Mauricio Rua (UFC 198), Gian Villante (UFC sur FOX 15)

Clés de la victoire: Que vous préfériez le surnom «Beastin 25/8» ou «Heures supplémentaires», les deux sont exacts. Anderson réussit en grande partie parce que son conditionnement est excellent, ce qui lui permet d’appliquer vraiment la pression avec un kickboxing à haut volume et un enchaînement de démontage alors que ses ennemis ont du mal à suivre.

Il n’y a pas grand-chose à décomposer dès le premier combat. Anderson est allé travailler tôt avec sa lutte, et il n’a pas fallu longtemps pour qu’il traîne Blachowicz jusqu’au tapis. Le Polonais a défendu raisonnablement bien tôt, mais comme le rythme d’Anderson l’a épuisé, et les éliminations ne sont devenues que plus faciles.

Alors, qu’est-ce qui a changé?

En général, Blachowicz a amélioré son conditionnement et sa lutte défensive, les deux problèmes qu’Anderson a exploités si impitoyablement lors du premier match. Selon toute vraisemblance, Anderson sera obligé de frapper un peu plus dans ce match revanche.

Heureusement, Anderson semble bien équipé pour attirer Blachowicz dans une bataille de kickboxing de haute activité. Sur cinq tours, son volume – sans aucun doute aidé par une certaine lutte – est susceptible de l’aider à se retirer sur les tableaux de bord.

Jan Blachowicz

Record: 25-8

Victoires clés: Luke Rockhold (UFC 239), Jimi Manuwa (UFC Fight Night 127), Ilir Latifi (UFC Fight Night 53), Nikita Krylov (UFC Fight Night 136), Jared Cannonier (UFC on FOX 26), Ronaldo Souza (UFC Fight Night 164)

Pertes clés: Thiago Santos (UFC Fight Night 145), Alexander Gustafsson (UFC Fight Night 93), Jimi Manuwa (UFC Fight Night 64), Corey Anderson (UFC 191)

Clés de la victoire: Blachowicz est un vétéran rusé – jetez un deuxième coup d’œil à cet excellent résumé de victoires! Aux pieds, Blachowicz a un coup sec, un coup de pied gauche dangereux et la capacité de déclencher une combinaison soudaine et puissante. Comme mentionné, sa lutte défensive a parcouru un long chemin, et Blachowicz a également réussi quelques étranglements dans l’Octogone.

Blachowicz a beaucoup d’habileté, mais il semble peu probable qu’il soit en mesure de gagner une décision en 25 minutes face à Anderson. Son plus jeune ennemi lance trop de frappes et est trop doué pour marquer les retraits – il n’y a rien que les juges aiment plus.

Il a besoin d’un KO.

En tant que tel, j’aimerais que Blachowicz explose plus souvent en combinaison. Il doit attraper Anderson avec quelque chose de gros, et sa meilleure chance de le faire est dans la première moitié de ce combat. Il n’y a aucun avantage à attendre et à permettre à Anderson de vraiment entrer dans le rythme du combat – allez-y et essayez d’enlever la tête du lutteur tout en balançant à pleine puissance.

Bottom Line

Il s’agit d’un éliminateur de titre potentiel.

De manière réaliste, Dominick Reyes devrait recevoir un match revanche avec Jon Jones. C’est le combat que le monde veut voir, et sa performance contre le champion mérite certainement une autre opportunité. Si, pour une raison quelconque, ce combat ne se produit pas, cependant, le vainqueur de ce combat est absolument le prochain. Peut-être qu’avec une victoire vraiment impressionnante, le vainqueur de l’événement principal de ce soir pourrait dépasser Reyes, mais cela semble peu probable.

Il y a des conséquences définitives à une perte, en particulier pour Blachowicz. Alors qu’Anderson a 30 ans et est encore assez jeune en tant que professionnel, “Le Prince de Cieszyn” a six ans de plus et se bat depuis 2007. Il est sur la meilleure piste de sa carrière, donc il semble vraiment que c’est maintenant ou – jamais s’il doit gagner un coup de titre.

Lors de l’UFC Fight Night 167, Corey Anderson et Jan Blachowicz iront à la guerre dans l’événement principal. Quel homme aura la main levée?