Carte UFC Fight Night 167: Diego Sanchez vs Michel Pereira aperçu du combat complet

Diego Sanchez et Michel Pereira jetteront ce dimanche 15 février 2020 à l’UFC Fight Night 167 de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) des jokers de poids welter de l’intérieur du Santa Ana Star Center de Rio Rancho, au Nouveau-Mexique.

Sanchez n’est rien sinon durable. Le vainqueur de la saison 1 d’Ultimate Fighter (TUF) n’a pas été un concurrent de haut niveau depuis probablement 2010, mais “The Nightmare” a toujours persisté dans l’alignement dans diverses divisions. En fait, il a remporté deux de ses trois derniers combats! Pendant ce temps, Pereira n’est qu’à deux combats au plus profond de sa carrière à l’UFC, et quelle course cela a déjà été. Le Brésilien est entré dans l’UFC en effectuant des flips étranges et des sauts sur la scène régionale, et la plupart s’attendaient à ce qu’il perde ses débuts. Puis, il a gagné de façon spectaculaire, et le train hype rugit follement … seulement pour lui pour se faire échouer dans son deuxième combat en tant que grand favori.

Au moins, il est divertissant! Examinons de plus près les clés de la victoire pour chaque homme:

Diego Sanchez

Record: 29-12

Victoires clés: Mickey Gall (UFC 235), Marcin Held (TUF Latin America 3 Finale), Jim Miller (UFC 196), Clay Guida (TUF 9 Finale)

Pertes clés: Michael Chiesa (UFC 239), Matt Brown (UFC Fight Night 120), Al Iaquinta (UFC Fight Night 108), Joe Lauzon (UFC 200), BJ Penn (UFC 107)

Clés de la victoire: À ce stade de sa carrière, Sanchez est entièrement un broyeur. Sa frappe – qui était autrefois agressive et dangereuse sinon technique – est maintenant une responsabilité sérieuse, mais Sanchez est toujours un lutteur solide et assez efficace s’il est capable de gagner la première place.

Il y a deux voies potentielles remarquablement claires pour ce combat. Dans l’un, Pereira frappe Sanchez avec quelque chose de puissant dans les cinq premières minutes, et “The Nightmare” tombe en panne. Dans la seconde, Sanchez évite de se faire frapper avec quelque chose de trop sauvage, Pereira ralentit et Sanchez domine en première position.

Pour se donner les meilleures chances de faire de cette dernière réalité, le mouvement de Sanchez sera la clé. S’il est prévisible tôt – que ce soit pour avancer ou pour fuir – il y a de fortes chances que Pereira le frappe. Au lieu de cela, Sanchez doit se concentrer sur le changement de direction, la feinte et le corps à corps lorsque cela est possible.

S’il bouge ses pieds et fait deviner Pereira, le Brésilien est susceptible de s’épuiser avant de trouver sa cible.

Michel Pereira

Record: 23-10 (1)

Victoires clés: Danny Roberts (UFC Fight Night 152), Cristiano Rios (Fusion FC 24), Cairo Rocha (XFC International 9)

Pertes clés: Tristan Connelly (UFC Fight Night 158), Dusko Todorovic (Championnat de bataille serbe 19)

Clés de la victoire: Pereira est dévoué à ses pitreries loufoques, et je l’apprécie. Au-delà des flips et des courses en cage, “Demolidor” est un poids welter massif avec une grande puissance dans ses mains, suffisamment dangereux pour qu’il ne puisse pas être ri.

En face d’un homme qui cherche très clairement à lutter à Sanchez, j’aimerais voir Pereira donner le ton tôt avec une ou deux tentatives de genou volant. Si Sanchez hésite à se baisser, cela limite vraiment ses options défensives. À ce stade de sa carrière, Sanchez n’est ni particulièrement rapide ni particulièrement durable. Si Pereira peut le bloquer sur les pieds pendant une minute ou deux, il est très probable qu’il atterrira grand.

Au-delà de cela, certains coups bas seraient judicieux. Alors que Sanchez cherche à échapper, un coup de pied au bon moment le déséquilibrerait très probablement, le laissant vulnérable à des coups de poing de suivi plus puissants.

Bottom Line

L’événement co-principal est un combat contre les mèmes, mais ça devrait être amusant!

Je ne veux pas prétendre qu’il y a quoi que ce soit sur la ligne de division. Sanchez a 38 ans et il est évident que la fin de sa carrière professionnelle est proche. À ce stade, il s’agit de marquer suffisamment de victoires pour éviter d’être contraint à la retraite, et il n’est pas particulièrement proche du point en ce moment. Gagner ou perdre, Sanchez ne va nulle part pour l’instant.

Quant à Pereira, il y en a plus sur la ligne. Malgré sa richesse d’expérience, le combattant brésilien n’a que 26 ans lui-même, et il a des talents et des compétences physiques évidents sous tout le flash. Espérons que la perte de Connelly servira d’expérience d’apprentissage, car il existe un chemin où Pereira peut être à la fois divertissant et gagner des combats.

Nous verrons samedi s’il a fait un pas vers la recherche de l’équilibre parfait.

N’oubliez pas que MMAmania.com fournira ce week-end une couverture en direct, coup par coup, de l’ensemble de la carte de combat UFC Fight Night 1667 ce week-end. ICI, en commençant par le ESPN +«Préliminaires» qui doivent débuter à 17 heures. ET, puis la partie principale de la carte qui sera également diffusée sur ESPN + à 20 heures. ET.

Pour consulter les dernières et meilleures nouvelles de l’UFC Fight Night 167: «Anderson vs Blachowicz 2», des nouvelles et des notes assurez-vous de consulter nos archives d’événements complètes à droite ici.

Lors de l’UFC Fight Night 167, Diego Sanchez et Michel Perreira se rencontreront dans le co-événement principal. Quel homme remportera la victoire?