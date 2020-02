Carte UFC Fight Night 168: Jimmy Crute vs Michal Oleksiejczuk aperçu du combat complet

Les finisseurs légers et lourds Jimmy Crute et Michal Oleksiejczuk de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) jetteront ce samedi (22 février 2020) à l’UFC Fight Night 168 depuis la Spark Arena d’Auckland, en Nouvelle-Zélande.

Crute a subi sa première défaite professionnelle la dernière fois, mais cela a vraiment confirmé le talent de l’Australien. Il a fait des va-et-vient sur le tapis avec un excellent vétéran à Misha Cirkunov, et semblait tirer le meilleur parti des échanges avant de se faire prendre. À 23 ans, ce n’est pas un mauvais résultat. Oleksiejczuk, quant à lui, se retrouve dans une situation similaire, ayant perdu dans l’Octogone pour la première fois face à Ovince Saint Preux. Comme Crute, il avait une tonne de succès contre son ennemi plus expérimenté avant que “OSP” ne puisse inverser la tendance, et le Polonais de 24 ans est une perspective très solide.

Examinons de plus près les clés de la victoire pour chaque homme:

Jimmy Crute

Record: 10-1

Victoires clés: Paul Craig (UFC Fight Night 142), Sam Alvey (UFC 234)

Pertes clés: Misha Cirkunov (UFC Fight Night 158)

Clés de la victoire: Crute est incroyablement bien équilibré compte tenu de sa jeunesse. Il préfère définitivement se battre au tapis, où ses compétences de soumission et ses frappes au sol sont toutes deux assez dangereuses, mais Crute s’est également révélé un attaquant solide.

Oleksiejczuk est un homme dangereux sur les pieds, mais ce n’est probablement pas le type d’attaquant Crute qui est prêt à se mesurer aux pieds. C’est une chose de battre Sam Alvey aux pieds, mais Oleksiejczuk est effrayant, rapide et précis – il ne lui faut vraiment pas longtemps pour trouver des ouvertures, et les jeunes combattants comme Crute n’ont généralement pas encore une excellente défense.

En tant que tel, il n’y a pas de temps à perdre pour changer de niveau en une tentative de retrait. Crute aura un avantage solide en taille et en force, ce qui signifie que même si le tir n’est pas réussi, l’Australien devrait au moins être capable de contenir son ennemi dans le corps à corps. Comme l’a montré Saint Preux, Oleksiejczuk a tendance à se battre à un rythme qu’il ne peut pas maintenir, donc si Crute peut survivre dans les premières minutes, ses chances de dominer depuis la première position augmentent considérablement.

Michal Oleksiejczuk

Record: 14-3 (1)

Victoires clés: Gadzhimurad Antigulov (UFC Fight Night 149), Gian Villante (UFC Fight Night 145)

Pertes clés: Ovince Saint Preux (UFC Fight Night 160)

Clés de la victoire: Oleksiejczuk est la taille de la plupart des poids moyens, ce qui entraîne des avantages et des inconvénients. Du côté positif, Oleksiejczuk est rapide avec une vitesse réelle – sa main gauche est précise et méchante. Malheureusement, être plus petit rend le grappling beaucoup plus difficile, car Saint Preux a montré qu’Oleksiejczuk peut être forcé de s’épuiser.

La clé de la victoire d’Oleksiejczuk ici est de diriger la danse et de viser le corps. Crute veut probablement faire pression sur Oleksiejczuk dans la clôture, ce qui est beaucoup plus difficile à faire si l’attaquant polonais est celui qui avance et tire. Si Oleksiejczuk avance, cela oblige Crute à décider entre échanger avec Oleksiejczuk pour gagner son respect ou rester en arrière – deux résultats positifs pour «Seigneur».

Deuxièmement, les coups de corps sont un excellent moyen d’arrêter les tentatives de démontage avant qu’elles ne se produisent, car elles accordent au combattant attaquant un crochet avant que son ennemi ne change même de niveau. De plus, comme Oleksiejczuk l’a prouvé contre Villante, le corps est un potentiel finisseur de combat.

Laissez-les déchirer!

Bottom Line

Ces deux hommes sont probablement les meilleures perspectives de moins de 25 ans que la division Light Heavyweight a à offrir.

Crute est déjà vraiment solide, bien que chaque aspect de son jeu ait encore besoin d’un peu plus de raffinement s’il veut lutter. Alternativement, Oleksiejczuk a une capacité unique plus importante dans la vitesse de sa main et un poinçonnage précis, mais il a également des défauts plus définis qui nécessitent un travail.

Quoi qu’il en soit, ils sont tous les deux à un âge où des sauts de capacités majeurs sont à prévoir. Crute pourrait sortir plus technique que jamais, alors qu’Oleksiejczuk a peut-être résolu ses problèmes de lutte / conditionnement défensif dans ce dernier camp. Gagner ou perdre, ces deux hommes ont très probablement un avenir brillant à 205 livres, et un match revanche un jour ne devrait pas être une surprise.

N’oubliez pas que MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de l’ensemble de la carte de combat UFC Fight Night 168 ce week-end, en commençant par le ESPN +«Préliminaires» qui doivent commencer à 16 heures. ET, puis la partie principale de la carte qui sera également diffusée sur ESPN + à 19 heures. ET.

Pour consulter la dernière et la meilleure UFC Fight Night 168: “Felder vs Hooker” nouvelles et notes assurez-vous de consulter nos archives d’événements complètes à droite ici.

Lors de l’UFC Fight Night 168, Jimmy Crute et Michal Oleksiejczuk entreront en collision dans le co-événement principal. Quel homme aura la main levée?