Carte UFC Fight Night 169: Felicia Spencer vs Zarah Fairn dos Santos aperçu du combat complet

Les talents féminins des poids plumes de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) Felicia Spencer et Zarah Fairn dos Santos seront jetés ce samedi 29 février 2020 à l’UFC Fight Night 169 depuis Chartway Arena à Norfolk, en Virginie.

Si je comprends bien, il y a actuellement cinq poids plume à plein temps en lice pour la couronne d’Amanda Nunes. Étant donné que quatre d’entre eux concourent à Norfolk, est-ce que cela fait au moins un de ces matchs un éliminateur de titre? Si tel est le cas, ce combat semble avoir la priorité, car Spencer (en raison de sa victoire sur Megan Anderson) est le plus accompli des quatre. Dos Santos n’a pas été à la hauteur d’Anderson lors de ses débuts dans l’Octogone, donc il y a peut-être lieu de croire qu’Anderson pourrait la faire sauter si dos Santos marque un bouleversement ici. Est-ce que toute cette spéculation sur le titre devrait être dans la section “Bottom Line”? Probablement. Mais bon, la division est un gâchis et ces deux-là ont combiné trois combats UFC précédents, donc c’est à peu près tout ce qu’il y a à revoir.

Bienvenue à votre co-événement principal! Examinons de plus près les clés de la victoire pour chaque femme:

Felicia Spencer

Record: 7-1

Victoires clés: Megan Anderson (UFC Fight Night 152), Pam Sorensen (Invicta FC 32)

Pertes clés: Cris Cyborg (UFC 240)

Clés de la victoire: Bien qu’elle n’ait pas du tout réussi à gagner, Spencer a plutôt bien fait face à Cyborg par rapport à ses pairs. Ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, Spencer fait de son mieux depuis la position de tête, où elle a remporté quatre victoires par étranglement arrière.

Récapitulons brièvement: la grande victoire de Spencer est une soumission sur Anderson, le kickboxer qui est réputé pour ne pas être bon au grappling … le même Anderson qui a soumis dos Santos au premier tour il y a quelques mois à peine. Je ne pense pas que ce soit un trop grand bond de dire que Spencer détient presque certainement un avantage sur le tapis, et qu’elle serait sage d’en profiter.

Pourquoi faire autre chose? Spencer a montré une solide lutte et des astuces pour tirer les adversaires sur le tapis. Elle n’a pas été en mesure de monter sur Cyborg, mais ensuite, Cyborg a dirigé la division avec une poigne de fer pendant une décennie. Cyborg est un lutteur fort avec une ceinture brune sous Andre Galvao.

Dos santos ne l’est pas.

Zarah Fairn dos Santos

Record: 6-3

Victoires clés: Izabela Badurek (Ladies Fight Night 7), Suva Salmimies (Cage 40)

Pertes clés: Megan Anderson (UFC 243)

Clés de la victoire: J’essaie de ne pas être trop négatif, mais dos Santos n’a aucune compétence qui saute vraiment la page. Elle est décente dans le corps à corps et peut lancer une main droite solide, mais son style de kickboxing assez simple la laisse souvent ouverte aux démolitions.

Contre un adversaire cherchant à décrocher, il y a vraiment deux options. Le premier – et le plus standard – consiste à s’appuyer sur le mouvement latéral et les frappes à distance pour dissuader la pression vers l’avant, en évitant complètement la clôture et le corps à corps. Malheureusement, dos Santos n’a pas encore montré ces capacités, en particulier contre un ennemi aussi rusé que Spencer.

Alternativement, il est parfois préférable de lancer le corps à corps. Peut-être que dos Santos peut dépasser Spencer et la pousser dans la clôture, où il n’est pas facile de changer de niveau ou de trébucher. Si “Infinite” peut changer le flux du corps à corps des démolitions à la boxe sale, cela représente peut-être sa meilleure chance de victoire.

Bottom Line

Il n’y a que trois autres prétendants, donc chaque victoire est énorme.

Des cinq challengers potentiels, Spencer a apparemment la meilleure chance contre Nunes. Cela ne veut pas dire que c’est un excellent compte tenu du différentiel frappant, mais Spencer est dur comme des clous, gros et a le combat pour suivre Nunes. À tout le moins, ce n’est pas une défense de titre risible pour Nunes, et une victoire ici pourrait en faire une réalité.

Ce n’est pas comme si les poids coq des femmes étaient vraiment remplis de prétendants non plus.

Quant à dos Santos, l’athlète française est certes un peu plus éloignée du titre compte tenu de sa première défaite. Même si elle réussit, elle a probablement besoin d’au moins une victoire de plus. Cela dit, ce serait une victoire très légitime, qui l’aiderait à rester sur la liste des poids plumes pendant un certain temps.

