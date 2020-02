Carte UFC Fight Night 169: Joseph Benavidez vs Deiveson Figueiredo aperçu du combat complet

Joseph Benavidez et Deiveson Figueiredo s’affronteront ce soir (samedi, 29 février 2020) à l’intérieur de Chartway Arena à Norfolk, en Virginie.

Benavidez est l’un des plus grands combattants de tous les temps sans victoire au titre de l’UFC, et il espère changer ce dernier segment ce soir. “Beefcake” a remporté neuf de ses dix derniers combats, battant bon nombre des meilleurs prétendants de la division Flyweight – y compris Henry Cejudo – dans ce laps de temps tout en se rapprochant vers un troisième tir au titre. La carrière de Figueiredo à l’UFC est un peu plus courte, mais il a été tout aussi impressionnant. Le “God of War” brésilien a provoqué la violence dans chacun de ses combats, arrêtant quatre ennemis en six victoires pour prouver qu’il est l’un des meilleurs talents de la division.

Malheureusement, Figueiredo a manqué de poids pour la première fois, ce qui le rend inéligible pour remporter le titre et risque de jeter toute la division dans le chaos.

Examinons de plus près les clés de la victoire pour chaque homme:

Joseph Benavidez

Record: 28-5

Victoires clés: Henry Cejudo (Finale TUF 24), Jussier Formiga (UFC sur ESPN 3, Fight Night 28), Dustin Ortiz (UFC Fight Night 143, UFC Fight Night 57), Alex Perez (TUF 28 Finale), Ali Bagautinov (UFC 192)

Pertes clés: Demetrious Johnson (UFC sur FOX 9, UFC 152), Dominick Cruz (WEC 50, WEC 42), Sergio Pettis (UFC 225)

Clés de la victoire: Encore un combattant très impressionnant à l’âge de 35 ans, Benavidez cherche à submerger ses adversaires. Il le fait avec des combinaisons de changement de position qui ciblent la tête, le corps et la jambe avec une agression égale et avec une remarquable capacité de brouillage qui rend Benavidez presque impossible à contrôler.

Benavidez a marqué huit victoires par KO et neuf par soumission.

Contre un Flyweight remarquablement puissant à Figueiredo, la clé principale de la victoire ici est d’éviter de se tenir devant le Brésilien et de commercer avec lui. Benavidez aime prendre des angles le long de l’extérieur avant de commencer et pendant ses combinaisons, ce qui devrait l’aider à éviter les coups les plus lourds de «Daico».

De plus, le coup de pied au mollet servira probablement d’arme précieuse pour déséquilibrer Figueired, qui plante ses pieds lourdement dans une position large pour générer une telle puissance. Changer les directions à l’extérieur aidera à faire rater son adversaire, ce qui devrait être une occasion précieuse de changer de niveau pour un démontage.

À un certain moment, le cardio et le rythme de Benavidez devraient l’aider à prendre le relais.

Deiveson Figueiredo

Record: 17-1

Victoires clés: Alexandre Pantoja (UFC 240), John Moraga (UFC Fight Night 135), Tim Elliott (UFC Fight Night 161), Joseph Morales (UFC Fight Night 125)

Pertes clés: Jussier Formiga (UFC Fight Night 148)

Clés de la victoire: Figueiredo est une centrale électrique. Le Brésilien ne se bat pas comme le Flyweight habituel, alors qu’il se précipite avec d’énormes coups de puissance dans des tentatives agressives pour éteindre les lumières de ses adversaires.

Contre Benavidez, Figueiredo doit maintenir son agressivité sans tomber dans la négligence, ce qui offrirait à son ennemi des opportunités de démontage faciles. Au lieu de cela, Figueiredo a un joli jab piercing sur lequel il serait sage de compter, car il a un avantage en termes de portée et de hauteur.

Si Figueiredo peut piéger Benavidez à l’extérieur avec son long coup, ses coups de pied et les rafales occasionnelles, cela donnera à Benavidez de nombreuses raisons d’essayer de réduire cette distance. C’est la meilleure chance de Figueroa de mettre fin au combat, car le Brésilien a un vrai don aux chronomètres sous forme de coups de poing vicieux.

Bottom Line

J’espère que c’est un nouveau départ pour la division Flyweight.

Benavidez travaille depuis très longtemps pour atteindre cet objectif. De manière réaliste, il s’agit probablement de sa dernière tentative pour capturer l’or dans l’Octogone. En tant que tel, c’est un grand moment pour son héritage: Benavidez va-t-il enfin lever la ceinture au-dessus de sa tête après toutes ces épreuves et ces tribulations? Ce serait vraiment un moment incroyable.

Pendant ce temps, Figueiredo a ruiné sa première chance de remporter l’or, ratant la barre des 125 livres lors de la pesée officielle (détails). Néanmoins, il ne fait aucun doute qu’il se battra sauvagement (comme d’habitude) et fera tout son possible pour demander le rachat car la balance échouera. C’est parce que si le Brésilien réussit, il se classe parmi les combattants les plus divertissants de la liste. C’est un avantage certain pour «God of War». Personne n’appellera probablement Figueiredo ennuyeux.

La division Flyweight peut-elle survivre encore quelques mois sans champion? C’est difficile à dire et entièrement à la hauteur de l’UFC.

Lors de l’UFC Fight Night 169, Joseph Benavidez et Deiveson Figueiredo s’affronteront dans l’événement principal. Quel homme sortira vainqueur de la cage?