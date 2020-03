Carte UFC Fight Night 170: Demian Maia vs Gilbert Burns aperçu du combat complet

Demian Maia et Gilbert Burns, les grapplers poids welters de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), entreront en collision ce samedi 14 mars 2020 à l’UFC Fight Night 170 depuis Ginasio Nilson Nelson à Brasilia, au Brésil.

Maia est une spécialiste, et tout à fait durable dans ce domaine. Bien qu’il ne soit plus susceptible de rivaliser pour un titre, le vétéran de 42 ans a tranquillement accumulé une séquence de victoires de trois combats, se révélant assez puissant même vers la fin de sa carrière. C’est un défi intéressant pour Maia, car Burns est l’un des rares hommes qui peut très bien correspondre à Maia sur le tapis. En outre, le Brésilien a remporté six combats au cours des trois années précédentes, ne goûtant qu’une fois à la défaite (pour un combattant assez talentueux nommé Dan Hooker).

Examinons de plus près les clés de la victoire pour chaque athlète:

Demian Maia

Record: 28-9

Victoires clés: Jorge Masvidal (UFC 211), Carlos Condit (UFC sur FOX 21), Ben Askren (UFC Fight Night 162), Neil Magny (UFC 190), Rick Story (UFC 160), Gunnar Nelson (UFC 195)

Pertes clés: Tyron Woodley (UFC 214), Colby Covington (UFC Fight Night 119), Rory MacDonald (UFC 170), Jake Shields (UFC Fight Night 29)

Clés de la victoire: Maia entre dans l’Octogone avec un seul objectif: prendre le dos. Tout le monde le sait, mais peu ont pu empêcher le chaînage et les transitions de démontage de Maia, car le Brésilien est vraiment un expert dans son métier.

En tant que tel, il y a rarement des ajustements à faire par Maia. Ça va marcher ou ça ne marche pas, et quand il est incapable de jouer à son jeu, Maia revient généralement à essayer encore et encore. À ce stade de sa carrière, il est peu probable que cela change.

Le style de combat de Maia est simplement gravé dans la pierre. Il va tenter de faire entrer Burns dans la clôture, d’en tirer un seul et de faire la transition vers la monture arrière. S’il y a un vrai réglage à faire, c’est éviter d’attendre à l’extérieur, où Burns a un sérieux pouvoir de finition.

Gilbert Burns

Record: 17-3

Victoires clés: Gunnar Nelson (UFC Fight Night 160), Alexey Kunchenko (UFC Fight Night 156), Alex Oliveira (UFC Fight Night 62), Olivier Aubin-Mercier (UFC 231)

Pertes clés: Dan Hooker (UFC 226), Michel Prazeres (UFC Fight Night 95), Rashid Magomedov (UFC Fight Night 77)

Clés de la victoire: Au cours de la dernière année, Burns a déménagé chez Welterweight et a acquis la réputation d’accepter des combats à court préavis – deux décisions qui ont payé gros! «Durinho» est vraiment en train de devenir le sien, car ses frappes puissantes et ses éliminations n’ont fait que rendre son jiu-jitsu plus efficace.

Burns peut être en mesure de contrecarrer complètement les tentatives de grappin de Maia, auquel cas il a le contrôle total et n’a besoin d’aucune stratégie. Si, cependant, Maia réussit à tirer Burns vers le bas, le combat consiste à faire des dégâts et à fatiguer son adversaire plus âgé dans la mesure du possible.

D’abord et avant tout, les coups de pied dans les jambes se sont révélés très efficaces contre le piétinement de Maia, et Burns les coups de pied très durs. De plus, la physique de Burns est un réel avantage, donc s’il est capable de refuser un démontage et se retrouve dans le corps à corps, ce serait le moment idéal pour déchirer des coups de corps ou simplement frapper Maia avec un crochet.

Enfin, Maia prend des risques lors de la recherche du dos. Si Burns trouve une opportunité de glisser par la porte arrière ou de tourner en position supérieure, il est impératif qu’il se mette immédiatement au travail avec des frappes au sol, ce qui aidera à saper la force de son ennemi.

Bottom Line

C’est un excellent match des poids welters classés.

À ce stade de sa carrière, Maia n’est pas vraiment un aspirant au titre malgré sa position de cinquième meilleur aspirant. Il est déjà perdu face aux trois meilleurs combattants de la division, il n’y a donc vraiment pas d’endroit où grimper. Cependant, Maia est toujours intéressé par la compétition, et il est dans les victoires de tous les temps à l’UFC.

La victoire ajoute une victoire à son total et le maintient dans le jeu un peu plus longtemps.

Les enjeux sont plus sérieux pour Burns, qui cherche à percer dans le top 10 et à s’annoncer comme un acteur majeur à 170 livres. Ce serait la plus grande victoire de sa carrière, certainement le type de victoire qui préparerait Burns pour un autre combat de haut niveau. À 33 ans, Burns semble être à son apogée, donc il n’y a pas de meilleur moment que le présent pour courir.

