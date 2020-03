Carte UFC Fight Night 170: Johnny Walker vs Nikita Krylov aperçu du combat complet

Les finisseurs des poids lourds légers de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Johnny Walker et Nikita Krylov, jetteront ce samedi (14 mars 2020) à l’UFC Fight Night 170 de l’intérieur de Ginasio Nilson Nelson à Brasilia, au Brésil.

Y a-t-il le moindre doute que ce sera un combat amusant et étrange susceptible de se terminer par KO? Bien sûr, Walker a goûté sa première défaite à l’UFC la dernière fois, mais même c’était amusant à regarder! De plus, Walker devrait être plus motivé que jamais pour revenir dans la colonne des victoires et restaurer une partie de son battage médiatique précédent. Pendant ce temps, Krylov a perdu une décision partagée lors de son dernier combat – la première fois que “Miner” a vu les juges dans 32 combats professionnels! Ces deux hommes sont des hommes sauvages, des athlètes qui jettent la prudence au vent dans la poursuite de l’excitation et de la violence.

Examinons de plus près les clés de la victoire pour chaque athlète:

Johnny Walker

Record: 17-4

Victoires clés: Misha Cirkunov (UFC 235), Khalil Rountree Jr. (UFC Fight Night 140), Henrique da Silva (DWTNCS Brésil)

Pertes clés: Corey Anderson (UFC 244)

Clés de la victoire: Walker est un athlète impressionnant avec un grand sens du timing. Il a été capable de marquer tant de KO rapides et impressionnants parce que Walker obtient rapidement une lecture du mouvement de la tête de son adversaire, lui permettant d’exploser soudainement en un gros coup directement où son ennemi se déplace.

C’est un combat intéressant pour Walker. Depuis le déménagement des camps, son style va-t-il changer? Sommes-nous susceptibles de voir Walker s’appuyer davantage sur le jab et les coups de pied de distance plutôt que sur les feintes et les explosions? C’est possible, mais Krylov n’est pas le type de combat pour se détendre et permettre un match technique.

Il va forcer une bagarre de toute façon.

En tant que tel, j’aimerais voir Walker bouger ses pieds et tourner. Krylov est l’un des combattants les moins patients que j’aie jamais vus, plus que enclin à se précipiter imprudemment. Un peu de patience de Walker créera probablement d’énormes ouvertures pour les contre-coups ou un renversement de tir si Krylov plonge vraiment aux hanches.

Nikita Krylov

Record: 26-7

Victoires clés: Ovince Saint Preux (UFC 236), Walt Harris (UFC sur FOX 10), Marcos Rogerio de Lima (UFC Fight Night 69), Emanuel Newton (Fight Nights Global 77), Fabio Maldonado (Fight Nights Global 87)

Pertes clés: Jan Blachowicz (UFC Fight Night 136), Glover Teixeira (UFC Fight Night 158), Misha Cirkunov (UFC 206), Ovince Saint Preux (UFC 171)

Clés de la victoire: En 25 victoires professionnelles, Krylov a terminé 10 ennemis par KO et 15 par soumission. Aux pieds, Krylov représente bien son expérience de karaté Kyokushin avec des coups de pied sournois, mais il dépend de plus en plus de ses compétences en lutte et en grappling ces derniers temps.

Contre Walker, Krylov devrait précipiter son ennemi dès la première cloche. Évidemment, il devrait garder les mains levées pendant l’attaque, mais il n’y a aucun avantage à permettre à Walker de lire ses mouvements et son timing.

Au lieu de cela, testez ce menton! Krylov peut échanger des coups de pied avec Walker, et l’athlète ukrainien est en fait assez bon pour suivre les coups de pied avec des coups de poing. S’il peut rassembler Walker dans la clôture et maintenir les échanges au moins relativement uniformes, le menton de Krylov a remarquablement bien résisté lors des échanges de tirs précédents.

C’est plus que ce que je peux dire pour son adversaire.

Bottom Line

Cela devrait être une tonne de plaisir!

C’est aussi un combat assez important. Walker était la prochaine grande chose à 205 livres, probablement en compétition pour un tir au titre quand il est venu à court d’Anderson. S’il veut retrouver ce statut, il doit absolument gagner ici. Sinon, il est confronté à une ascension beaucoup plus longue dans le conflit de titre. En bref, ce combat est une occasion pour Walker de rappeler aux fans pourquoi il est spécial et pourquoi ils étaient excités à son sujet en premier lieu.

Quant à Krylov, “Miner” n’a pas encore vraiment fait de course où les gens le considèrent comme un concurrent sérieux. Même avec son amélioration, il est toujours sujet à des décisions étranges et à des erreurs critiques dans les combats. Cependant, le combattant de 27 ans a également clairement beaucoup de talent et a fait ses preuves dans le Top 15, même avec ses défauts. Une grosse victoire ici aide définitivement Krylov à gravir les échelons, et un peu plus de cohérence pourrait le voir percer dans le mix de titres.

