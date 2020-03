Carte UFC Fight Night 170: Kevin Lee vs Charles Oliveira aperçu du combat complet

Ultimate Fighting Championship (UFC) Le finisseur léger Kevin Lee et Charles Oliveira s’affronteront CE SOIR (14 mars 2020) à l’UFC Fight Night 170 depuis l’intérieur de Ginasio Nilson Nelson à Brasilia, au Brésil.

Contrairement à presque toutes les autres grandes organisations sportives, le spectacle de l’UFC doit continuer! Heureusement, alors que la majorité d’entre nous sont assis à l’intérieur de nos maisons et s’évitent, il y a encore de jolis combats stellaires ce soir avec l’intrigue supplémentaire d’un stade calme et d’un événement principal meurtrier.

Les deux partagent certaines similitudes: deux combattants incroyablement doués essayant de tirer le meilleur parti de leurs talents. Aucun des deux hommes n’a encore disputé un véritable titre, mais ce potentiel est évident. Malheureusement, les deux ont également perdu du poids à plusieurs reprises, et ce problème a soulevé sa tête laide pour Lee lors des pesées d’hier, car il a manqué de trois livres.

Examinons de plus près les clés de la victoire pour chaque athlète:

Kevin Lee

Record: 18-5

Victoires clés: Edson Barboza (UFC Fight Night 128), Gregor Gillespie (UFC 244), Michael Chiesa (UFC Fight Night 112), Francisco Trinaldo (UFC Fight Night 106), Michele Prazeres (UFC Fight Night 60)

Pertes clés: Al Iaquinta (UFC sur FOX 31, UFC 169), Raphael dos Anjos (UFC Fight Night 152), Tony Ferguson (UFC 216), Leonardo Santos (UFC 194)

Clés de la victoire: Lee est une combinaison vraiment effrayante de force, de longueur et d’excellente lutte. Il est régulièrement capable de doubler ses adversaires contre la clôture avec une constance remarquable, et son meilleur match est vraiment punissant.

En tant que meilleur lutteur, c’est vraiment à Lee de décider s’il s’agit d’un match de kickboxing ou d’un concours de grappling. Oliveira est dangereuse dans les deux domaines, donc il n’y a pas vraiment de choix facile, mais personnellement, j’aimerais voir Lee progresser vers la première place.

Autrement dit, Oliveira s’effondre historiquement lorsqu’elle est victime d’intimidation. Il est devenu beaucoup mieux à garder son sang-froid et à riposter, mais cette histoire est toujours importante. Si Lee muscle Oliveira sur le tapis, il devra rester extrêmement concentré sur le placement des bras et éviter les soumissions. Cependant, refuser les soumissions d’Oliveira pendant quelques minutes – et idéalement larguer quelques bombes dans le processus – attaquera vraiment la confiance de “Do Bronx”.

Lorsque ses soumissions échouent, Oliveira a déjà été submergé par le dos.

Charles Oliveira

Record: 28-8 (1)

Victoires clés: David Teymur (UFC Fight Night 144), Nik Lentz (UFC Fight Night 152, UFC Fight Night 67), Jeremy Stephens (TUF 20 Finale), Myles Jury (UFC on FOX 17), Hatsu Hioki (UFC Fight Night 43), Will Brooks (UFC 210)

Pertes clés: Paul Felder (UFC 218), Anthony Pettis (UFC sur FOX 21), Frankie Edgar (UFC 162), Cub Swanson (UFC 152), Ricardo Lamas (UFC Fight Night 98)

Clés de la victoire: J’ai ignoré de nombreux noms assez prestigieux pour récapituler l’histoire des combats d’Oliveira, et c’est toujours un résumé absurde d’une compétition de premier ordre! Le Brésilien se bat avec bon nombre des meilleurs sportifs depuis 10 ans maintenant, et il a vraiment affiné son jeu pour être très dangereux à la fois en tant que combattant de Muay Thai et as du jiu-jitsu.

Rappelez-vous que Oliveira n’aime pas être victime d’intimidation. Peut-être que la solution la plus simple et la meilleure pour être sauvegardé est d’avancer à la place, ce qui est précisément ce que devrait faire Oliveira. Le Muay Thai d’Oliveira ne doit pas être pris à la légère – «Do Bronx» peut faire d’énormes dégâts avec des coups de pied, des coups de poing, des coudes et des genoux.

Aucun de ces hommes n’est un combattant défensif, donc celui qui va de l’avant est probablement celui qui inflige la blessure de toute façon. En dehors de cela, être l’agresseur donne à Oliveira une autre paire d’avantages. D’une part, attaquer Lee augmente les chances qu’il prenne un mauvais coup et donne son cou à Oliveira. Deuxièmement, Lee a un historique de ralentissement, et cela se produira plus rapidement si Oliveira pousse l’action.

Bottom Line

C’est un excellent événement principal de prétendants très amusants.

Il est vraiment regrettable que Lee n’ait pas pu faire de poids, car Lee est actuellement dans une phase de reconstruction de sa carrière. Il s’est battu une fois pour un titre intérimaire, mais il a subi quelques pertes depuis, ce qui l’a poussé à sortir du mélange de titres immédiat. Il est très clair que Lee comprend cela et est en mission de construire une séquence de victoires, mais il est difficile de donner beaucoup de crédit aux victoires qu’il remporte s’il échoue pour la première fois à l’échelle.

Pour Oliveira, c’est peut-être un moment encore plus important. Comme mentionné, il est déjà sur la liste depuis une décennie, et c’est peut-être le plus proche qu’il a été du mélange de titres depuis sa course Featherweight (où il a rarement fait le poids). Il s’agit de sa première machine à sous principale en cinq ans, une occasion de démontrer ses améliorations et de déclarer avec audace que «Do Bronx» tire enfin le meilleur parti de son talent.

Lors de l’UFC Fight Night 170, Kevin Lee et Charles Oliveira iront à la guerre dans l’événement principal. Quel homme restera debout lorsque la poussière retombera?