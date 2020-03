Carte UFC Fight Night 170: Renato Moicano vs Damir Hadzovic aperçu du combat complet

Ultimate Fighting Championship (UFC) Les talents légers Renato Moicano et Damir Hadzovic s’affronteront ce samedi (14 mars 2020) à l’UFC Fight Night 170 depuis Ginasio Nilson Nelson à Brasilia, au Brésil.

Après une course relativement courte mais plutôt réussie chez Featherweight qui a vu Moicano monter dans le Top 10 et marquer de grosses victoires, le Brésilien a choisi de se permettre 10 livres supplémentaires et de passer à Lightweight. Moicano est actuellement sur une séquence de deux défaites consécutives, ce sera donc un test très important pour lui. En revanche, Hadzovic est un premier test solide. “Le bombardier bosniaque” a remporté deux de ses trois derniers combats, et bien qu’il ne soit pas un concurrent, Hadzovic a certainement fait ses preuves en termes de rondeur et de solidité pour nous donner un aperçu réel de la place de Moicano dans le tableau des 155 livres.

Examinons de plus près les clés de la victoire pour chaque athlète:

Renato Moicano

Record: 13-3 (1)

Victoires clés: Jeremy Stephens (UFC sur FOX 24), Cub Swanson (UFC 227), Calvin Kattar (UFC 223), Zubair Tukhugov (UFC 198)

Pertes clés: Chan Sung Jung (UFC Fight Night 154), Jose Aldo (UFC Fight Night 144), Brian Ortega (UFC 214)

Clés de la victoire: On ne peut pas surestimer le mauvais déroulement de la première machine à sous de Moicano. Pour réduire misérablement le poids pendant des semaines et des semaines seulement pour être frappé par le premier coup de poing de Jung de la nuit (regardez-le) … eh bien, il n’est pas difficile de voir pourquoi Moicano a abandonné le navire Featherweight. Heureusement, Moicano est un kickboxeur assez méchant avec un coup pointu et un jeu de soumission opportuniste quelle que soit la classe de poids.

Le kickboxing de Moicano est intéressant. Il a certainement un bon coup, mais le reste de sa boxe peut être un peu raide, comptant sur un retour rapide chaque fois qu’un adversaire lui lance. Jung a vraiment prédit l’approche de Moicano, lui permettant de commencer le tout premier échange.

Étant donné le penchant de Hadzovic pour les coups de puissance en boucle, attendez-vous à ce qu’il tente de contrer le jab de la même manière.

En bref, Moicano a besoin de le changer un peu, juste pour se rendre un peu moins prévisible. Comptez toujours sur le jab, mais passez plus de temps à tourner en rond, à feindre et à donner des coups de pied avant de vous fier à votre coup. Avoir une idée du mouvement et du timing de Hadzovic avant d’essayer de boxer avec son adversaire permettra certainement à sa technique supérieure de briller, qu’il choisisse de lutter ou de frapper.

Damir Hadzovic

Record: 13-5

Victoires clés: Marcin Held (UFC Fight Night 109), Polo Reyes (UFC Fight Night 145), Nick Hein (UFC Fight Night 134)

Pertes clés: Christos Giagos (UFC Fight Night 153), Alan Patrick (UFC Fight Night 125), Mairbek Taisumov (UFC Fight Night 86)

Clés de la victoire: Hadzovic n’est pas une merveille technique. Il est cependant un athlète fort et coriace avec des compétences suffisamment arrondies pour avancer en toute confiance. Hadzovic attaque avec une bonne agressivité et un bon volume, cherchant à intimider ses adversaires avec son physique.

Il a arrêté sept de ses ennemis par KO.

Hadzovic ne veut pas d’un match de frappe technique, ce qui le verra probablement attrapé à la fin du jab et coup de pied bas pendant trois tours. Cependant, il doit également se garder de chasser sauvagement, car Giagos a connu un grand succès avec les doubles jambes réactives la dernière fois, et Moicano est un finisseur sur le tapis.

Pour trouver le succès du kickboxing sans renoncer à un démontage, selon les mots du grand Ray Longo, Hadzovic doit «percer un trou dans sa poitrine f *** ing». Si Hadzovic vise la mi-section en avançant, cela aidera à maintenir son niveau bas et à lui accorder un crochet. De plus, cela tentera Moicano de frapper à la baisse, ce qui pourrait être l’ouverture nécessaire à Hadzovic pour atterrir gros.

Bottom Line

Ce combat devrait nous en dire beaucoup sur le potentiel léger de Moicano.

Le poids léger pourrait prouver précisément le nouveau départ que Moicano cherche. Il a déjà une tonne d’habileté dans son jeu, et il pourrait être encore plus performant sans une réduction de poids aussi spectaculaire. De plus, il a perdu ses deux derniers combats par arrêt, et il y a toujours une chance que cela puisse être attribué à une mauvaise coupe.

Si Moicano gagne de manière dominante, attendez-vous à ce qu’il reçoive ensuite un ennemi mieux classé. Cependant, une perte pourrait le renvoyer à Featherweight – il est difficile d’abandonner le statut de classement pour être plutôt coincé au milieu des rangs des Lightweight riches en talents.

Pendant ce temps, Hadzovic est vraiment utilisé comme test pour Moicano dans ce combat. Il ne devrait certainement pas gagner, donc une défaite ne le touchera pas trop terriblement. Cependant, Hadzovic a dépassé les attentes dans le passé, et c’est toujours l’occasion de remporter la plus grande victoire de sa carrière professionnelle, indépendamment des cotes de paris.

