Cartes de juge pour Hooker vs Felder

Hooker vs Felder a terminé la nuit dernière par décision partagée pour le combattant australien. Ce fut un combat dans lequel l’un et l’autre pouvaient remporter la victoire et opter pour les deux démolitions que le vainqueur avait surmonté son adversaire au cinquième tour. Si je ne l’avais pas fait, j’aurais peut-être perdu UFC Auckland.

Comme d’habitude, bien que dans ce cas, nous n’appellerions pas cela controversé, quand il y a une décision partagée, beaucoup ne sont pas d’accord avec le gagnant. C’est pourquoi c’est toujours bon connaître les cartes des juges pour voir un peu mieux comment ils ont marqué le match. Ensuite, nous voyons les cartes Hooker vs Felder:

Ce sont tous les résultats de l’événement.

Dan Hooker a battu Paul Felder par décision partagée (28-29, 29-28, 29-28). Jimmy Crute a battu Michal Oleksiejczuk via la soumission (kimura) au premier tour. Xiaonan Yan a battu Karolina Kowalkiewicz par décision unanime (30-26, 30-26, 30-26). Marcos Rogério de Lima a battu Ben Sosoli via ko au premier tour. Brad Riddell a battu Magomed Mustafaev par décision partagée (29-28, 28-29, 29-28). Zubaira Tukhugov a battu Kevin Aguilar via l’entraîneur au premier tour.

Jalin Turner a battu Joshua Culibao via l’entraîneur au deuxième tour. Jake Matthews a battu Emil Meek par décision unanime (29-28, 29-28, 29-28). Kenan Song a battu Callan Potter via ko au premier tour. Kai Kara-France a battu Tyson Nam par décision unanime (30-27, 30-27, 30-27). Angela Hil a battu Loma Lookboonmee par décision unanime (30-27, 29-28, 29-28). Priscilla Cachoeira bat Shana Dobson via l’entraîneur au premier tour.