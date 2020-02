Casey Kenney envisage de négocier avec Merab Dvalishvili

Casey Kenney a mérité des décisions consécutives depuis sa signature avec l’UFC au début de 2019.

Ce samedi à l’UFC sur ESPN + 25, Kenney (13-1-1 MMA, 2-0 UFC) est à la recherche de sa première arrivée sous la bannière de la promotion contre Merab Dvalishvili dans un effort concerté pour augmenter son excitation en cage.

“J’ai commencé à parler de (finitions) après mon dernier combat”, a déclaré Kenney au MMA Junkie. Je vais me tenir au milieu là-bas, et je vais jeter. Une fois qu’il sent que je peux frapper assez fort, je pense qu’il va me faire tomber. Ensuite, nous avons une bataille d’arts martiaux mixtes complète sur nos mains. Je pense que je vais y réussir. “

Depuis son dernier combat en août, Kenney a honoré le classement officiel des poids mouches de l’UFC. Il est actuellement classé n ° 15. Alors qu’il cherchait à combattre un adversaire classé, Kenney s’est contenté d’une option «réaliste» à Dvalishvili (9-4 MMA, 2-2 UFC).

“Après Borg et Bermudez, j’étais un peu à l’arrière de ma tête en espérant un grand nom”, a déclaré Kenney. “Vous devez viser les étoiles, non? Ceci est plus réaliste pour solidifier où j’en suis. Ils m’ont classé dans le top 15 au n ° 15, donc je leur en suis très reconnaissant. Je n’ai que deux combats dans la division poids coq. Je pense que c’est un bon combat pour consolider ma place. À partir de là, je vais commencer à monter dans le top 10 ou le top cinq. “

Malgré la fixation d’objectifs, Kenney n’oublie pas Dvalishvili, qui a un record de .500 à l’UFC, mais Kenney pense que le Géorgien pourrait facilement être invaincu si quelques choses avaient changé différemment.

“C’est un dur à cuire et il va apporter un combat passionnant”, a déclaré Kenney. «J’ai regardé ses combats, et je pense qu’il pourrait facilement être 4-0 à l’UFC si quelques choses se passent différemment. C’est une grosse tâche en soi. C’est un gars plein d’énergie et il va se manifester. Nous verrons. La chose principale avec lui est d’arrêter ses démontages, d’arrêter son bodylock – ce genre de chose. Ce devrait être un combat intéressant. »

La division de 135 livres de l’UFC est un territoire surpeuplé. Kenney reconnaît à quel point c’est empilé, donc il ne se précipite pas. Kenney vise à être à un ou deux combats d’un tir au titre d’ici le début de 2021.

“De toute évidence, arriver à la ceinture dans une telle catégorie de poids empilés en un an va être une tâche difficile”, a déclaré Kenney. “Nous continuerons de manière plus réaliste de progresser. Peut-être que d’ici 2021, nous serons à l’un des deux combats pour obtenir ce titre. (Je dois) continuer à gagner, continuer à gravir les 15 premiers. Si vous continuez à gagner, de bonnes choses vous arriveront. »

L’UFC sur ESPN + 25 a lieu samedi au Santa Ana Star Center à Rio Rancho, N.M. L’événement est diffusé sur ESPN +.

