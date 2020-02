Cat Zingano met à nu tout, ouvre sur les dangers de la maladie des implants mammaires

La concurrente Bellator, Cat Zingano, se lance dans une bataille très privée.

L’ancienne candidate au titre de l’UFC s’est rendue sur les réseaux sociaux pour révéler qu’elle avait récemment retiré ses implants mammaires après avoir souffert de maladies qui, selon elle, étaient dues à la toxicité des «objets étrangers placés à l’intérieur du corps».

“Ce fut une décision importante et intimidante et quelque chose que j’encourage toute personne présentant des symptômes aléatoires, tenaces et non diagnostiquables à lever les yeux”, a écrit Zingano. “Ce ne sont pas seulement des implants mammaires (explétifs), c’est une attaque du système immunitaire à cause de la présence d’objets étrangers à l’intérieur du corps … regardez-le et voyez si et où il va.” Certaines personnes vont parfaitement bien avec les implants, d’autres finissent par mourir. »

Zingano a ensuite déclaré qu’elle souffrait de maladies inexplicables depuis des années et a demandé l’aide du Dr Lu-Jean Feng, qui l’a conseillée sur les dangers de la toxicité des implants, ce qui a conduit à sa décision.

