Cat Zingano respecte la quarantaine et s’entraîne dans sa chambre

L’ancien prétendant au titre des poids coq UFC, Cat Zingano, a publié sur son compte Twitter officiel une vidéo où il est vu se conformer à l’ordre de mise en quarantaine. Bien que son dernier combat ait eu lieu vers la fin de 2018, on peut voir que la femme de 37 ans maintient de bonnes conditions sportives “face” à son fils Brayden Dans un «combat» qui ressemble plus à de la lutte et où il utilise des astuces de lutte typiques, dans la publication, il mentionne le hashtag #johncena en référence à la célèbre superstar de la société de lutte WWE.

Alpha a été le dernier à vaincre Amanda Nunes il y a longtemps le 27 septembre 2014, le nord-américain est 10-4 avec 8 finitions (3 KO / TKO et 5 soumissions). Elle était championne des promotions Anneau de feu y Battez-vous pour gagner.