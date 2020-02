Cat Zingano retire les implants mammaires après «être tombé malade sans explication»

L’ancienne concurrente n ° 1 des poids coqs de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Cat Zingano, souffrait des effets de la maladie des implants mammaires (BII), ce qui a entraîné «des symptômes aléatoires, tenaces et indétectables».

Après des recherches assidues (et des années de souffrance), “Alpha” a avancé avec la “décision importante et intimidante” de retirer chirurgicalement ses implants, conduisant à une remarquable récupération de sa santé globale tout en améliorant ses entraînements.

“J’ai senti et recherché BII il y a quelques années, mais je ne croyais pas à la gravité et je ne voulais pas risquer le changement de vanité jusqu’à ce que je le regarde commencer à vraiment me botter le cul”, a déclaré Zingano. «Je suis tombé malade, tellement malade, sans explication. Ce fut une décision importante et intimidante et quelque chose que j’encourage toute personne présentant des symptômes aléatoires, tenaces et non diagnostiquables à lever les yeux. Certaines personnes vont bien avec les implants, d’autres finissent par mourir. Fais tes recherches. Beaucoup d’amour. Portez vos cicatrices. “

Zingano (10-4) n’a pas concouru depuis l’obtention d’un implant orteil à l’UFC 232 fin 2018. «Alpha», qui aura 38 ans en juillet, a finalement quitté la promotion et devrait faire ses débuts au Bellator MMA plus tard cette année .