Cat Zingano révèle sa première photo après une opération après avoir souffert d’une maladie des implants mammaires

Cat Zingano ne voulait pas croire que ses implants mammaires pouvaient être la cause de ses problèmes de santé.

L’ancienne candidate au titre des poids coq de l’UFC, qui a récemment signé un accord avec Bellator MMA, a révélé jeudi qu’elle avait récemment subi une intervention chirurgicale pour retirer ses implants mammaires en raison de la détérioration de sa santé.

Zingano a publié une photo après son opération, tout en offrant des détails sur la façon dont elle est tombée malade et a eu du mal à comprendre ce qui lui arrivait exactement.

“C’est ma première séance photo depuis que j’ai subi une grosse opération”, a écrit Zingano sur Instagram. «J’ai senti et recherché [breast implant illness] il y a quelques années, mais je ne croyais pas à la gravité et je ne voulais pas risquer le changement de vanité jusqu’à ce que je le regarde commencer à vraiment me botter le cul. Je suis tombé malade, tellement malade, sans explication.

«Je suis allé voir le Dr Lu-Jean Feng et j’ai vu / rencontré des hommes et des femmes souffrant de la même toxicité implantaire. Certains avaient des implants depuis des décennies, d’autres des implants depuis des mois. Bien que j’aimais mes courbes, et je ne regrette pas la décision de réparer mes seins après avoir eu mon fils, si je savais alors ce que je sais maintenant, j’aurais fait des choix différents. “

La maladie des implants mammaires (BII) est un terme qui couvre une grande variété de problèmes qui découlent de la chirurgie esthétique avec des implants mammaires. La gamme de problèmes comprend les douleurs articulaires et musculaires, la fatigue chronique, les problèmes respiratoires, les éruptions cutanées et les problèmes de peau ainsi que l’anxiété et la dépression.

En plus de ces problèmes, une personne souffrant de BII peut également traiter des symptômes «associés aux troubles auto-immunes et du tissu conjonctif, tels que le lupus, la polyarthrite rhumatoïde et la sclérodermie. Certaines personnes atteintes de BII reçoivent également un diagnostic de trouble auto-immune ou du tissu conjonctif spécifique, mais beaucoup ne le font pas. »

Dans son cas, Zingano dit qu’après avoir subi une intervention chirurgicale pour retirer les implants mammaires, elle a constaté une amélioration immédiate de sa santé globale.

“Je me sens tellement mieux depuis l’explantation”, a déclaré Zingano. «J’ai vu de visu à quel point cela peut s’aggraver et j’ai été extrêmement soutenue par mon amie et collègue patiente, Shurie Cremona, qui peut vous en informer beaucoup plus intelligemment. Je suis encore en train de réhabiliter mes poumons, mes côtes, mon système endocrinien, mes muscles et quelques autres problèmes connexes, cependant, mes proches et je peux tous convenir que je vais beaucoup mieux qu’ils n’ont vu depuis longtemps.

«Ma formation s’est décuplée (il suffit de regarder mes vidéos) et je ressens tellement d’amélioration dans l’ensemble. On me dit qu’il y a tellement plus de récupération à venir aussi! “

Zingano a également lancé un avertissement à quiconque portant des implants mammaires ou envisageant une intervention chirurgicale après les problèmes de santé auxquels elle a été confrontée ces derniers mois.

“Cette séance photo portait sur le VRAI AMOUR pour mon corps et la VRAIE LIBERTÉ pour ma santé”, a écrit Zingano. «Merci de votre soutien. Ce fut une décision importante et intimidante et quelque chose que j’encourage toute personne présentant des symptômes aléatoires, tenaces et non diagnostiquables à lever les yeux. Ce ne sont pas seulement des implants mammaires pour f * cking les gens, c’est une attaque du système immunitaire à cause de la présence d’objets étrangers à l’intérieur du corps … regardez-le et voyez si et où il va.

«Certaines personnes vont parfaitement bien avec les implants, d’autres finissent par mourir. La FDA est désormais tenue d’étiqueter les implants avec cette mise en garde contre les risques pour la santé. Fais tes recherches. Beaucoup d’amour. Portez vos cicatrices. “