CBS Sports diffusera «Bellator MMA Recharged»

L’horaire en direct de Bellator pourrait être en pause, mais la promotion continue de rejouer ses «événements les plus historiques et les matchs de chapiteau».

La promotion appartenant à Viacom a annoncé lundi une nouvelle série, “Bellator MMA Recharged”, qui débutera samedi sur CBS Sports Network et proposera la rediffusion de Bellator 192 et Bellator 194. L’émission sera diffusée à 20 heures. ET.

L’arbitre vétéran devenu commentateur «Big» John McCarthy sera l’hôte de l’émission, qui se concentre sur les affrontements des grands prix des poids lourds qui ont eu lieu lors de la paire d’événements.

Le Bellator 192 a eu lieu le 20 janvier 2018 au Forum à Inglewood, en Californie, et a été mis en évidence par un affrontement entre Chael Sonnen et Quinton Jackson. Le Bellator 194 a eu lieu le 16 février de la même année et a présenté un affrontement entre Matt Mitrione et Roy Nelson.

Les prochains épisodes seront diffusés les mercredis à partir du 29 avril à 20 h. ET. CBS Sports Network appartient à ViacomCBS, qui est également propriétaire de Bellator. Le président de la promotion, Scott Coker, a promu plusieurs événements sous la Strikeforce, aujourd’hui disparue, sur le réseau phare de CBS avant une infâme bagarre de 2010 qui a effectivement mis fin au partenariat. Bellator est actuellement diffusé en direct sur Paramount Network, également détenu par ViacomCBS, et le réseau numérique en ligne DAZN.