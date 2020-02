Ce 14 février, Start Lux Global avec le duel entre Sergio “Drako” Cossio et Hugo “Hooligan” Flores

Lux Fight League, la promotion espagnole d’arts martiaux mixtes à la croissance la plus rapide au monde, se prépare pour son lancement mondial avec sa campagne LUX Global qui comprend une nuit de deux événements différents et la transmission pour la première fois au monde entier en anglais et en espagnol.

Le 14 février à El Frontón, au Mexique, Sergio ‘Drako’ Cossio et Hugo ‘Hooligan’ Flores contestera le titre léger de l’organisation, dans le cas où LUX 008 et cela aura cinq combats de plus.

Dans le même scénario, dans LUX Challenge deux des meilleures perspectives du continent s’affronteront, les Mexicains César Vazquez et Luis Rey Gallegos, sur un panneau d’affichage à six combats.

«C’est simple: LUX continue de croître de manière responsable et nous rencontrons chaque jour un problème agréable, qui a trop de talent. LUX 008 aura deux combattants face à face qui sont prêts à faire place à une ligue comme l’UFC. LUX Challenge nous permet d’assister à la naissance et à la consolidation des nouvelles stars du sport. Les deux événements du 14 février marquent le lancement mondial de LUX », a déclaré le président du LUX, Joe Mendoza.

LUX Global Il représente l’arrivée de réseaux internationaux qui porteront LUX Challenge à des marchés tels que le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et le Canada.

«Le combattant mexicain et latino-américain est très apprécié dans le monde entier. C’est pourquoi nous les présentons non seulement aux États-Unis, mais également à d’autres marchés clés tels que le Canada et le Royaume-Uni, qui sont de grands marchés pour les MMA », a ajouté Mendoza.

LUX 008 Il sera diffusé sur UFC Fight Pass dans le monde entier en anglais tandis que Marca Claro aura la diffusion en espagnol pour tout le monde et pour la première fois son signal arrivera au Brésil.