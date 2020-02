“Ce chercheur d’or” Henry Cejudo dit qu’il vient pour la ceinture poids plume, Alexander Volkanovski répond

Image via @ufceurope sur Instagram

Henry Cejudo cherche à devenir “Quadruple C” car il dit qu’il vient après le titre poids plume d’Alexander Volkanovski.

Cejudo s’est considéré “Triple C” après avoir battu Marlon Moraes pour le titre des poids coq en juin. Il était le poids mouche, champion poids coq et médaillé d’or olympique. Mais, il cherche à ajouter le champion poids plume à cette liste.

Je montre à ma copine la prochaine ceinture que je vais arracher! @alexvolkanovski Je viens pour ta ceinture midget grandi! Quadruple C en devenir! #bendtheknee #beltcollector #golddigger pic.twitter.com/broVtWbh02

– Henry Cejudo (@HenryCejudo) 13 février 2020

“Montrant à ma fille la prochaine ceinture que je vais arracher! @alexvolkanovski Je viens pour ta ceinture midget grandi! Quadruple C en devenir! #bendtheknee #beltcollecter #golddigger », a écrit Henry Cejduo.

Volkanovski a vu le tweet et a visé Cejudo dans sa réponse.

Maintenant maintenant @HenryCejudo, ne faites pas de promesses vides sur #ValentinesDay 🥀 https://t.co/cXWgQATb9d

– Alex Volkanovski (@alexvolkanovski) 14 février 2020

“Maintenant, maintenant, @henrycejudo, ne faites pas de promesses vides sur #ValentinesDay”, a-t-il répondu.

Il ne fait aucun doute qu’une superfight Cejudo-Volkanovski serait massive. Ce serait l’occasion pour Cejudo d’essayer de devenir le premier champion du monde à trois poids de l’UFC.

Henry Cejudo est prêt à affronter Jose Aldo à l’UFC 250 dans sa première défense de titre de poids coq, malgré Aldo perdant ses deux derniers combats et étant 0-1 à 135 livres. Il se rendra également dans le pays d’origine d’Aldo, le Brésil, pour le combat.

Cejudo n’a pas combattu depuis qu’il a vaincu Moraes par TKO à l’UFC 238. Avant cela, il TKO’d T.J. Dillashaw en 32 secondes pour défendre la ceinture des poids mouches après avoir battu Demetrious Johnson pour remporter le titre dans le co-événement principal de l’UFC 227. Il a quitté le titre des poids mouches plus tôt cette année.

Volkanovski, quant à lui, vient de remporter une victoire décisive sur Max Holloway pour remporter le titre poids plume. On s’attend à ce qu’il reprenne le hawaïen plus tard cette année une fois sa main cassée guérie. Avant la victoire au titre, il a notamment battu Aldo et Chad Mendes.

Il semble peu probable que l’UFC réserve Cejudo contre Volkanovski, car les deux ont une pléthore de prétendants dans leur propre division. Mais, Triple C a fait savoir qu’il voulait ce combat.

Seriez-vous intéressé à voir Henry Cejudo combattre Alexander Volkanovski pour le titre poids plume? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 13/02/2020.