Ce fut la réaction de Vince McMahon lorsque sa fille Stephanie lui a demandé de rejoindre la WWE.

Dans une interview pour Sportnet, Stephanie McMahon a révélé la réaction de son père Vince McMahon quand il lui a dit qu’il voulait entrer dans l’entreprise de lutte professionnelle, dans une nouvelle plutôt surprenante pour la famille.

Vince McMahon ne pensait pas que Stephanie voulait qu’il soit dans le domaine de la lutte

Vince McMahon a toujours pensé que son fils Shane serait le seul à continuer son héritage dans l’entreprise et non sa sœur, mais les choses ont pris une tournure inattendue et «Princess McMahon» a été la première à lever la main.

« Quand j’avais 16 ans, il m’a emmené faire un tour et m’a dit » qu’est-ce que tu aimerais étudier « , et j’ai dit: » Papa, je veux être dans le catch « . Puis il m’a regardé sous le choc parce que je pense que Il supposait qu’il serait mon frère mais il n’avait pas pensé à moi. Alors j’ai dit: « Papa, que penses-tu que j’aille à toutes tes réunions créatives? »

Stéphanie est entrée pleinement dans l’entreprise, en tant que personnage pour les histoires, en tant que modèle pour les magazines et enfin en tant que membre de l’équipe créative et également de la direction de l’entreprise.

Elle occupe actuellement un poste important et important dans l’entreprise, et il est prévu que lorsque son père prendra sa retraite, elle prendra sa place.

