Ce pari accessoire du Super Bowl LIV impliquant Conor McGregor, Jimmy Garoppolo est ridicule

L’ancien champion de l’UFC, Conor McGregor, ne jouera peut-être pas au Super Bowl LIV ce week-end à Miami, en Floride, mais «Notorious» fait néanmoins partie des festivités.

Le Super Bowl LIV, qui sera disputé dimanche prochain entre les 49ers de San Francisco et les Chiefs de Kansas City, devrait attirer certains des plus gros paris de l’année. Après tout, le Super Bowl est le plus grand événement sportif du monde et est regardé par des millions de personnes à travers le monde.

Alors que les fans peuvent parier sur les choses habituelles, telles que l’écart, la ligne de l’argent et plus / moins, les cotes ont déployé quelque chose de spécial pour le Super Bowl LIV. Il se trouve que McGregor, qui est largement considéré comme l’un des athlètes les plus populaires au monde aujourd’hui, fait partie du pari le plus ridicule de tous.

Il vient directement de SportsBetting.ag, qui a publié des probabilités pour savoir si le quart-arrière des 49ers Jimmy Garoppolo se précipite pour plus de yards que le nombre total de rounds dans le prochain combat UFC de McGregor. Les chances sont les suivantes:

Jimmy Garoppolo au sol (-200) contre.

Conor McGregor prochain combat total de tours (+150)

(Un pari de 100 $ sur McGregor vous rapporterait 150 $, tandis qu’un pari de 200 $ sur Garoppolo vous rapporterait 100 $)

Tout au plus, Garoppolo devrait courir six verges au total ce week-end contre la défense des Chiefs pour remporter ce pari. C’est parce que le plus grand nombre de manches que McGregor pourrait éventuellement disputer lors de sa prochaine sortie serait de cinq.

Bien sûr, McGregor est connu pour ses arrivées rapides, comme en témoigne sa victoire de 40 secondes sur TKO contre Donald Cerrone plus tôt ce mois-ci à l’UFC 246. Donc, si “Notorious” devait dormir son prochain adversaire au premier tour, Garoppolo aurait dû se précipiter pour seulement deux mètres dans le Super Bowl LIV.

Cela semble être de l’argent facile, mais gardez à l’esprit que Garoppolo n’a couru pour cinq mètres ou plus que quatre fois cette saison, qui comprend 16 matchs en saison régulière et deux basculements en séries éliminatoires. Vous devez également tenir compte du fait que «Jimmy G» a été limogé 36 fois en 2019, ce qui signifie qu’il a tendance à se faire attaquer derrière la ligne de mêlée plutôt que de jeter des plaqueurs et d’interrompre une course.

Cela dit, les Chiefs se sont classés 10e cette saison dans les verges au sol allouées aux quarts adverses, alors Garoppolo peut peut-être trouver sa voie et frapper ce pari tôt.

Que dites-vous, Maniacs? Qui gagne ce pari accessoire?

Sonnez!