Ce que «Pitbull» devrait attendre de Carvalho

Dan Tom

11 mars 2020 13 h 45

L’analyste MMA Junkie Dan Tom décompose les meilleurs combats du Bellator. Aujourd’hui, nous regardons l’événement principal du Bellator 241.

Le Bellator 241 a lieu vendredi au Mohegan Sun Arena à Uncasville, dans le Connecticut. La carte principale est diffusée sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

Patricio Freire (30-4 MMA, 18-4 BMMA)

Informations d’agrafage:

Taille: 5’5 ″ Âge: 32 Poids: 145 lb Atteindre: 65,5 ″

Dernier combat: victoire sur Juan Archuleta (28 septembre 2019)

Camp: Pitbull Brothers MMA (Brésil)

Style de position / frappant: orthodoxe / kickboxing

Gestion des risques: bonne

Informations supplémentaires:

+ Bellator champion poids plume et poids léger

+ Ceinture noire de jiu-jitsu brésilien

+ 10 victoires KO

+ 11 soumissions gagnantes

+ 10 finitions au premier tour

+ Puissance KO

+ Athlète explosif

^ Distance trompeuse plus proche

+ Crochets et croix précis

^ Avancer ou descendre du comptoir

+ Coups de pied durs

+ Capacité de lutte sous-estimée

+ Bon grappler de transition

+ Starter à guillotine dangereux

Pedro Carvalho (11-3 MMA, 4-0 BMMA)

Informations d’agrafage:

Taille: 5’11 ”Âge: 24 Poids: 145 lb Atteindre: 70 ″

Dernier combat: victoire de soumission sur Sam Sicilia (7 septembre 2019)

Camp: SBG Ireland (Portugal / Irlande)

Stance / style frappant: Switch-stance / kickboxing

Gestion des risques: passable

Informations supplémentaires:

+ Titre régional MMA

+ Ceinture violette de jiu-jitsu brésilien

+ Expérience Muay Thai / kickboxing

+ 2 victoires KO

+ 6 soumissions gagnantes

+ 7 finitions au premier tour

+ Rythme et pression agressifs

^ Chasseur à haut rendement

+ Flux de frappe fluide

^ Décale les attaques de position / varie

+ Coups de pied durs

+ Brouillage et lutte utiles

+ Transitions bien de haut en bas

+ Garde active et attaquante

Point d’intérêt: Pression vs compteurs

L’événement principal à Uncasville comprend un combat pour le titre fantastique qui se déroulera dans les limites du grand prix Bellator poids plume.

En commençant sur les pieds, nous serons probablement au courant d’une bataille entre un concurrent qui vient avec une pression vertigineuse et un vétéran qui regorge de compteurs emphatiques.

Frappant initialement la scène Bellator en tant que bagarreur aux mains lourdes avec une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, Particio Freire a constamment affiné ses compétences de frappe au cours de ses années de combat de formation avec la promotion. Il a rapidement démontré sa capacité à travailler en avant hors des feintes et de la pression, ainsi qu’à pouvoir s’asseoir et contrer en cas de besoin.

Ces derniers temps, nous avons vu Freire et d’autres combattants de son camp adopter davantage une forme de kickboxing centrée sur le karaté. Restant plus léger sur ses orteils tout en maintenant une position plus longue, le joueur de 32 ans peut soit entrer rapidement dans l’espace pour intercepter son opposition (comme on le voit dans son combat pour le titre léger avec Michael Chandler) ou sortir en sécurité le cas échéant.

Mis à part les améliorations, le nouveau rôle de Freire de jouer le matador pourrait devenir difficile s’il ne montre pas la capacité d’apprivoiser son jeune homologue tôt et souvent.

Entrez Pedro Carvalho.

Un combattant né au Portugal qui est maintenant un produit de SBG Ireland, Carvalho a progressivement reconstitué un jeu d’arts martiaux mixtes complet depuis son temps passé à apprendre des leçons sur la scène régionale du Portugal.

Bien que Carvalho semble avoir absorbé certaines caractéristiques de son compagnon d’écurie, Conor McGregor, par osmose, le challenger du titre se comporte plus comme l’ancien combattant de SBG Paddy Holohan. Sautant en avant tout droit sorti des portes, Carvalho n’est pas étranger aux positions changeantes car il se montre efficace de chaque côté.

Qu’il s’agisse de lancer des coups et des coups de pied dans la position orthodoxe ou de frapper des croix et d’écraser des coups de pied du gaucher, Carvalho se déroule de manière transparente en ce qui concerne la frappe en combinaison et la variation de la cible. Mais étant donné que Freire est capable de contrer de multiples façons, je serai curieux de voir si Carvalho entre dans ce concours plus consciencieusement conscient des conséquences à portée de main.

Point d’intérêt suivant: Nager avec les requins

