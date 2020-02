Ceci est le plan B de l’UFC en cas d’échec d’Adesayna vs Romero

Le 7 mars, la plus importante société MMA au monde célébrera UFC 248, PPV stellarisé par Israel Adesanya vs Yoel Romero, Quoi ils feront face au Championnat du monde des poids moyens. Il reste moins d’un mois pour cet événement, pour ce combat et les deux protagonistes se préparent à s’affronter.

Plan B pour Adesayna vs Romero

Personne ne le veut, mais il pourrait y avoir une situation où l’un d’eux est blessé et ne peut pas aller au combat. Par conséquent, vous n’avez donc pas à annuler, L’entreprise a un plan B. Un plan b qui Dana White a récemment confirmé que c’était … (via BJPenn.com).

Jared Cannonier.

“The Killa Gorilla” se préparait à affronter l’ancien champion Robert Whittaker, mais a été blessé. Puis l’a remplacé Darren Till, qui a également été blessé. Il n’a pas de nouveau combat en ce moment. Mais si l’un des deux combattants impliqués dans la confrontation pour le championnat ne peut participer à l’événement, il entrera à sa place.

Cannonier est maintenant le meilleur moment de sa carrière. Pas tant pour sa séquence de trois victoires consécutives, mais aussi pour la façon dont il se bat et pour qui il a gagné dans ces trois combats: Jack Hermansson, Anderson Silva et David Branch. Personne ne sera surpris s’il s’agit du plan b pour le PPV.

Chers lecteurs, pensez-vous qu’il y aura des problèmes Adesayna vs Romarin?