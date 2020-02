Cejudo est sérieux au sujet de Volkanovski Fight: «Appelez-moi Quadruple C»

Le champion des poids mouches et des poids coq de l’UFC, Henry Cejudo, a levé les sourcils plus tôt cette semaine quand il s’est rendu sur les réseaux sociaux pour la Saint-Valentin et a appelé le nouveau champion des poids plumes Alexander Volkanovski.

Mais juste parce qu’il a livré son défi de la manière typique du «roi de la grogne», ne pensez pas que Cejudo n’est pas sérieux à l’idée de monter et de relever un défi pour une autre ceinture UFC. Il a parlé à ESPN au cours du week-end de ses projets à venir, et bien que Jose Aldo soit toujours le suivant dans son esprit, il a définitivement l’intention de relever le défi du titre des poids plumes.

“Je pense que c’est là que toutes les routes mènent, Jose Aldo est une autre légende”, a déclaré Cejudo. “Pour moi, lorsque vous pouvez ajouter Demetrious Johnson, TJ Dillashaw et Jose Aldo … je couvre tout le monde, du poids de la mouche au poids plume. Alors bien sûr que je veux. Il va être le prochain à plier le genou à Triple C. Cette tête de patch de chou va tomber. Il va m’embrasser les pieds, Jose Waldo. “

“L’autre combat qui me donne un peu d’appétit est – et beaucoup de gens vont probablement rire, mais ça va – Alexander Volkanovski”, a-t-il poursuivi. «J’ai l’impression d’avoir le style pour le battre, je le pense sincèrement. J’ai une bonne lutte, j’ai mes mains, nous sommes à peu près à la même hauteur. Je voudrais finalement monter et le combattre. Il va se battre [Max] Holloway, je sais que le rematch avec lui et Max est en préparation. Moi et Aldo pouvons y aller et qui sait, peut-être que nous verrons ensuite ce qui se passe. »

La réponse initiale de Volkanovski a été de douter que Cejudo était réel, l’Australien disant “Ne faites pas de promesses vides le jour de la Saint Valentin”.

“C’était mignon”, a déclaré Cejudo à propos du licenciement. «C’est un nain envahi. Il sait quelle heure il est, il sait que je peux le sortir. »

En ce qui concerne Henry, il est temps pour un nouveau surnom.

«Quadruple champion olympique, champion poids mouche, champion poids coq et champion poids plume du monde. La belle chose à ce sujet est que je sais combien de fans j’ai et je sais combien de fans j’ai créés à partir de gens qui viennent de douter de moi. Et pourquoi pas? Je peux le faire. Je sais que je peux. Je suis un conquérant. ”

«Cela dépend en grande partie de l’oncle Dana», a-t-il terminé. “Oncle Dana a dit qu’il ne me compterait plus jamais. Il a dit: “Je ne douterai plus jamais de cet enfant.” J’ai battu Jose Waldo, cela ne me dérangerait pas de combattre Volkanovski. Cela ne me dérangerait pas de combattre ce Kiwi. Boire du jus de kiwi. “