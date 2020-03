Cejudo: Joseph Benavidez mérite une revanche car Deiveson Figueiredo a triché

Il est rare que l’UFC réserve un match revanche immédiat lorsqu’un combattant est éliminé de manière convaincante, en particulier dans un combat pour le titre, mais Joseph Benavidez est susceptible d’obtenir une deuxième fissure au Némésis des poids mouches, Deiveson Figueiredo, à un moment donné plus tard cette année.

Tout simplement parce que le Brésilien a «triché».

C’est selon le champion en titre des poids coqs de l’UFC, Henry Cejudo, qui a quitté sa sangle de 125 livres pour participer au prochain événement principal de l’UFC 250 à la carte (PPV) contre Jose Aldo en mai au Brésil.

“Je pense que Joe le mérite”, a déclaré Cejudo à MMA Fighting (transcrit par Natasha Hooper). “C’était malheureux parce que Joe a perdu, mais Figueiredo n’a pas gagné [because] il y a un inconvénient. Donc, ce n’est pas tant les 2,5 livres d’eau qu’il a dû descendre, c’est la fatigue qui l’accompagne. Deux livres et demi, c’est beaucoup de poids, même 0,5, c’est beaucoup. 0,2 parfois aux plus hauts niveaux? Super dur, c’est donc un avantage homme. Alors Figueiredo, il a triché. »

Figueiredo a manqué de poids par un énorme 2,5 livres.

L’échec de l’échelle a laissé le Brésilien inéligible pour remporter le titre des poids mouches, donc malgré sa victoire, la division des 125 livres reste une division sans champion. Cela n’a pas empêché Cejudo de prétendre que la ceinture lui appartient toujours, car il n’a pas été battu pour cela.

Benavidez devrait vraisemblablement reprendre Figueiredo en juillet.