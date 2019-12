Cela fonctionnera-t-il pour l'ancien champion de Bellator?

L'ancien champion des poids welters de Bellator et challenger pour le titre UFC, Rory MacDonald, a fait les manchettes cette semaine lorsqu'il est devenu le nom le plus en vue à signer avec le PFL.

MacDonald (21-6-1) est un combattant d'élite depuis des années, affrontant les plus grands noms et luttant pour des championnats à travers de multiples promotions. La décision du combattant canadien de se joindre au PFL a été surprenante pour beaucoup, et des questions se sont immédiatement posées quant à savoir si c'était la bonne décision pour lui.

Voici quelques raisons pour lesquelles le PFL pourrait ne pas être le meilleur choix pour MacDonald – mais aussi pourquoi il pourrait être parfait pour lui.

Pourquoi ça ne marche pas

Le style de combat ne correspond pas

MacDonald a terminé un seul combat au cours des cinq dernières années, et cela fait plus de huit ans qu'il a mis quelqu'un de côté au premier tour. Étant donné à quel point le format de la saison régulière du PFL récompense le fait d'arrêter un combat aussi rapidement que possible, cela pourrait ne pas être de bon augure pour lui.

Si MacDonald veut une bonne position en séries éliminatoires, il devra prendre beaucoup plus de risques que ce que nous avons vu de lui au cours de la majeure partie de la dernière décennie. La compétition de la prochaine saison des poids mi-moyens du PFL est presque certainement une étape notée par rapport à ce que MacDonald a affronté à Bellator et à l'UFC, alors peut-être que cela génère des performances plus convaincantes.

La demande physique pourrait être trop

MacDonald est un combattant professionnel depuis 2005 et a combattu au moins une fois par an depuis, avec 2006 son tronçon le plus occupé alors qu'il a combattu quatre fois. Puis 2014 et 2019 ont été les seules années où il a combattu trois fois, et une année sur deux moins. Avec le calendrier du PFL, MacDonald pourrait envisager cinq combats de mai à décembre s'il veut gagner 1 million de dollars.

Après toutes ces années dans le jeu de combat, le corps de MacDonald peut-il supporter autant d'entraînement et de compétition dans une fenêtre aussi courte? C’est une préoccupation légitime. Et comme nous l'avons vu au cours des deux premières saisons de PFL, le calendrier ne s'arrête à personne ni à rien. Si MacDonald a subi une blessure, ce serait un coup dur pour la saison des poids mi-moyens de l'organisation et l'investissement en lui.

Il n'y a aucune certitude après 2020

La leçon à retenir de beaucoup après la signature de MacDonald était que PFL mettait tout en œuvre pour essayer d'encrer de grands noms pour sa saison 2020, qui pourrait être la dernière. La saison prochaine clôturera le partenariat de diffusion de deux ans de PFL avec ESPN, et la société recherchera certainement un renouvellement et des conditions financières plus avantageuses. Si rien ne se concrétise, la promotion – et tous ses athlètes – pourrait être en difficulté.

