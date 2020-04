Cerrone dit toujours qu’il est blessé par sa perte face à McGregor: “Il ne voulait pas être là”

Cela fait trois mois depuis Donald cerrone Il a subi la deuxième perte la plus difficile de sa carrière, mais le temps n’a pas encore clos cette blessure.

Avec une revanche avec Anthony Pettis À son horizon, Cerrone a parlé à Brett Okamoto d’ESPN et pour la première fois est entré dans les détails concernant sa perte humiliante de quarante-deux Conor McGregor dans le stellaire de UFC 246.

“Donald s’est présenté, ‘Cowboy’ n’était pas là. Le mauvais type s’est présenté pour se battre », a déclaré Cerrone depuis son ranch au Nouveau-Mexique. «Je ne pouvais pas être excité, je ne pouvais pas être excité. Je ne voulais pas être là. Le plus grand combat. Toute l’attention était là. Mon moment pour briller et je ne pouvais pas m’exciter. C’était fou, mec. Et je ne sais pas pourquoi ni comment, mais je ne sais pas comment le changer. Ça pue. Parfois, je suis excité, prêt à me battre. D’autres fois, je viens et je pense: «Je ne veux pas être ici». Donc je ne sais pas. ”

Perdant face à McGregor, Cerrone, numéro six du classement de 155 livres, espère reprendre le chemin de la victoire lorsqu’il affrontera Pettis dans les préliminaires des étoiles de UFC 249 samedi prochain.

“Cowboy” n’a pas gagné il y a plus d’un an, ce qui prolongerait son record pour la plupart des combats (34) et victoires (23) de l’histoire de l’UFC.