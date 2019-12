Certains serrent! Lemos endort Granger à l'UFC Busan

Était-ce directement sous le menton?

C’était la question que de nombreux observateurs se posaient au lendemain de la victoire d’Amanda Lemos au premier tour contre Miranda Granger à l’UFC sur ESPN + 23 à Busan samedi.

Cela ne semblait certainement pas au début, mais il est clair que la pression de l'étrangleur arrière nu était trop pour Granger, qui a perdu connaissance lors du concours de poids de paille féminin en Corée du Sud.

Après un premier tour de va-et-vient sur le tapis, Lemos a pu grimper et s'accrocher au cou de Granger. Mais, avec les deux combattants empilés contre la cage, il ne semblait pas que la tentative de soumission de Lemos était sous le cou, ou sous un bon angle pour un étranglement. Mais, d'une manière ou d'une autre, elle a réussi à verrouiller la prise et à appliquer une pression suffisante pour rendre Granger inconscient.

Granger est devenue molle, l'arbitre est intervenu et Lemos a marqué la soumission du premier tour à la marque 3:43, dans ce qu'elle a décrit plus tard comme une guillotine. Voyez-le par vous-même dans la vidéo ci-dessous.

